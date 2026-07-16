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Министър Николай Найденов е представил пред Комисията LIBE последните изменения в ЗСВ, Магдалинчев не сe явил

De Fakto 16.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 243 Прегледа

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Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) в Европейския парламент, съобщи Министерството на правосъдието.

Участието е било съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който  обаче не се е явил, без да представи мотиви за отсъствието си, което е било  отбелязано от европейските парламентаристи.

Найденов е  представил последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и  създаването на нова антикорупционна комисия.

Той е наблегнал на усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние.

Депутатите от Групата бяха запознати и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, е посочено в съобщението.

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