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Протест пред ВАдвС: Фигури от велпапе онагледяват безпардонността в управлението на българската адвокатура

De Fakto 16.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 250 Прегледа

Defakto.bg

Инсталацията представлява осем безгласни фигури от велпапе, които се държат на конци от един властелин, който е олицетворение на модела “Аз го турих тоя”, каза пред медиите адвокат Петър Славов. Според него много хора ще се замислят след този протест, включително и тези във ВАдвС .

Резултати за належащите проблеми на българските адвокати няма – липсва визия за защита независимостта и възможността за достойно упражняване на професията

Тази сутрин срещу сградата на Висшия адвокатски съвет осъмна нарочна инсталация от осем фигури без глави,  направлявани от тежката ръка на властелин в женски образ.

Фигурите илюстрират достатъчното мнозинство за безумни решения и политики, за които последното  твърди, че са в интерес на редовите адвокати, а на практика обслужват личните интереси на шепа хора, които са узурпирали висшите органи на българската адвокатура и които безпрепятствено харчат приходите от адвокатските вноски, които всеки адвокат е задължен да прави към хазната на Висшия адвокатски съвет (членския внос за регионалните колегии е башка).

Това казват свободолюбиви адовокати от страната и столицата, недоволни от управлението на съсловието.  Ето още какво казват в позиция, публикувана от БГНЕС:

 За „лоялността“ си, или по-точно коленопреклонността си, тази шепа „богопомазани“ са си гласували всевъзможни възнаграждения, привилегии, „семинари“ и „конференции“, допълнителни възнаграждения и хонорари за работа, които се заплащат от вноските на всички български адвокати и без те да бъдат питани, съгласни ли са с тези политики или не и без да им се дават отчетност за резултатите от тези събития!

За прегледност: всеки член на съвета получава по 1/2 от МРЗ за това, че е присъствал на заседание за да вдига ръка; заместник председателите на съвета – за първи път в историята – получават в троен размер на парите на редовите членове на заседание, без оглед на това какво и дали правят нещо за някого другиго освен за висшата адвокатска секта, както находчиви адвокати разчитат абревиатурата „ВАдвС“; за член на УС на ЦОА – 1 МРЗ и за председателя на ЦОА, Жената-властелин, две МРЗ.

Конкретните ни искания са ВАдС да работи за интересите на всички български адвокати и в защита на обществения интерес,  заяви адв.  Петър Славов.   Откакто застъпи новият мандат на ВАдС, се занимават основно с битови или лични проблеми, гласуване на допълните възнаграждения и се харчат парите на адвокатурата, каза още Славов.
Смисълът на протеста е всички 14 000 адвокати да се събудим и да разберем, че ако оставим по този начин да се водят висшите органи на адвокатурата и отношенията да са подчинени на зависимости, нищо добро не ни очаква, обясни той. Адвокати протестираха пред сградата на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) в София срещу избора на адвокат Милен Шопов за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от квотата на адвокатурата.(БТА)

Отделно, твърди се, че „Светото семейство“, както са известни в адвокатската общност Жената властелин и „турения“ от нея председател, са узурпирали изцяло достъпа до парите на адвокатурата и е достатъчен един техен подпис, за да полетят в някаква посока парите на адвокатурата. Кой знае с какъв изключително безценен и ненужен ни имот можем да се сдобием за една нощ.

Резултати по решаване на належащите проблеми на българските адвокати няма защото липсва визия за защита независимостта и възможността за достойно упражняване на професията, както и в какви начинания и за какви професионални каузи да се изразходват общите ни пари. За унизителната социална грижа дори не си заслужава да се споменава.

Най-пресният пример за управленско безхаберие и безропотно подчинение на еднолична воля е изборът на представител на адвокатурата в КПК. Избраният адвокат се отличава с това, че е съпруг на лоялен привърженик на Висшата адвокатка секта и че според собственото му изявление, няма опит в областта, но ще го придобие за периода на мандата си. Това ще се случи срещу добро възнаграждение на гърба на данъкоплатците, между които сме и всички ние.  Невежеството на кандидата не притесни мнозинството понеже то очаква компенсация с преданост и лоялност към избралите го от ВАдвС?!

Друг пример е изборът на адв. Фотева от АК,  Бургас на която  се плаща ежемесечно немалка сума, за да ни  преразказва съдържанието на страницата на ВАдвС, сякаш там пише нещо различно от конюнктурни съобщения и услужливи послания.

Пример за скандалното поведение на ВАдвС е това дето нарочен негов представител в Правната комисия на парламента при разглеждането на предложенията за промени в НПК и въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото задържане с прокурорско разпореждане (в съответствие с многобройните препоръки по дела пред ЕСПЧ в Страсбург), представителят на адвокатурата даде негативно становище за тази промяна?!

Не по-малко скандално е отношението, демонстрирано от сегашния председател на  Комисията по правни въпроси към ВАдвС, доц. Братоев, който на заседание на съвета от 3 април 2026 г., отказа да докладва мотивирано предложение от действащ колега-адвокат, с откровеното изявление, че  „предложенията на колегата не ме вълнуват“. Това е отдавнашна философия на Жената властелин, която не веднъж е заявявала, че НЕ е станала член на ВАдвС, за да я командват редовите адвокати, които всъщност са я избрали …

Инсталацията е последна възможност за събуждане на адвокатите, които улисани в работа и  изпълнение на конституционните си задължения, са апатични към случващото се във висшите органи на адвокатурата и не си дават сметка, че липсата на общ авторитет, както и на доверие и уважение от клиентите, е именно в резултат на уродливото представителство на адвокатурата, което се лее отвсякъде – телевизия, заседания на парламентарни комисии и пр.  – и за което и на най-невежия му става ясно, че няма нищо общо с каузата и мисията на адвоката – да защитава интересите и законните права на гражданите и юридическите лица добросъвестно и срещу справедливо възнаграждение.

Призивът на организаторите е: Колеги адвокати, събудете се – после ще е късно!

БГНЕС)  

 

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