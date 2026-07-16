Последни новини
Home / Без категория / Съдът в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци

Съдът в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци

De Fakto 16.07.2026 Без категория Напишете коментар 101 Прегледа

Defakto.bg

Снимка БНР

Окръжен съд Монтана прекрати съдебното производство по наказателно дело срещу кмета на Бойчиновци и го върна на прокуратурата. Светлин Сретениев е обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери.

В разпоредително заседание днес Окръжен съд Монтана прекрати съдебното производство по наказателно дело от общ характер срещу кметът на Бойчиновци. С определението си съдът върна делото на Окръжна прокуратура Монтана за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, съобщи БНР.

Спрямо Светлин Сретениев е повдигнато обвинение за това, че в периода януари 2018 края на март на 2023 година в качеството си на длъжностно лице – „кмет“ на община Бойчиновци, назначил с трудови договори на различни длъжности в администрация 10 лица, които получавали възнаграждения от бюджет, без реално да полагат труд, от което са последвали значителни щети в размер на над 382 000 лева. С това той умишлено не е положил достатъчно грижа за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финансите.

Според съда обвинителния акт не съдържа точно, ясно и конкретно описание на престъплението, което се твърди да е извършено и начина на извършването му. Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 25 000 лв.“, поради което и потвърди същата.

Определението в частта за мярката за неотклонение и за допуснати съществени процесуални нарушения подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Апелативен съд София.

About De Fakto

Проверете също

И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова поиска дисциплинарно отстраняване на Тихомир Стоев, шеф на АП-Пловдив

  Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе предложение в Прокурорската колегия на ВСС …

Прокурорската колегия се отказа да наказва Невена Зартова заради разследването на Петьо Еврото в СРП

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното произвдство срещу  бившия районен прокурор на София …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване