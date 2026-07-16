Съдът в Монтана прекрати съдебното производство срещу кмета на Бойчиновци

Окръжен съд Монтана прекрати съдебното производство по наказателно дело срещу кмета на Бойчиновци и го върна на прокуратурата. Светлин Сретениев е обвинен в умишлена безстопанственост в големи размери.

В разпоредително заседание днес Окръжен съд Монтана прекрати съдебното производство по наказателно дело от общ характер срещу кметът на Бойчиновци. С определението си съдът върна делото на Окръжна прокуратура Монтана за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, съобщи БНР.

Спрямо Светлин Сретениев е повдигнато обвинение за това, че в периода януари 2018 края на март на 2023 година в качеството си на длъжностно лице – „кмет“ на община Бойчиновци, назначил с трудови договори на различни длъжности в администрация 10 лица, които получавали възнаграждения от бюджет, без реално да полагат труд, от което са последвали значителни щети в размер на над 382 000 лева. С това той умишлено не е положил достатъчно грижа за възложената му работа по организацията за ръководене на общинското имущество и финансите.

Според съда обвинителния акт не съдържа точно, ясно и конкретно описание на престъплението, което се твърди да е извършено и начина на извършването му. Според състава на съда няма законови основания за изменение или отмяна на взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 25 000 лв.“, поради което и потвърди същата.

Определението в частта за мярката за неотклонение и за допуснати съществени процесуални нарушения подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Апелативен съд София.