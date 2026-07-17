Върховният административен съд отхвърли като неоснователна жалбата на следователа  Бойко Атанасов против решение на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18  февруари 2026 г., с което Емилия Русинова е назначена за „административен ръководител – градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.  Съобщениеото е на ВАС.

Съдебният състав приема, че в конкретния случай, към момента на проведения избор от ПК на ВСС на прокурор Русинова няма наложени дисциплинарни наказания с влязло в сила решение.

Образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова не касае законосъобразността на проведения избор за административен ръководител, сочат върховните съдии.

Преценката  за законосъобразност на оспорения акт, съдът следва да направи към момента на издаването му (18 февруари 2026 г.). Според разпоредбите на Закона за съдебната власт нравствените качества на кандидатите се преценяват от Комисията по професионална етика към ПК на ВСС.

Повдигнатите с посочените статии въпроси относно евентуални извършени дисциплинарни нарушения са дали повод на ПК на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу прокурор Русинова.  Именно в това производство ще стане ясно дали посочените деяния са извършени от проверявания магистрат,  дали същите представляват дисциплинарни нарушения и каква ще е евентуално санкцията за това поведение, измъква се на безпасно разстояние съдът.

  Образуваното дисциплинарно производство срещу Русинова не засяга законосъобразността на проведения избор за административен ръководител, казват върховните съдии.

Поради презумпцията за невиновност на магистрата до приключване на дисциплинарното производство с окончателен акт и за да не повлияе на изхода му, съдът по настоящия спор с различен предмет, не следва да обсъжда факти и обстоятелства, във връзка с които  производството е образувано.

По делото има особено мнение на съдия – докладчика, с което  той приема, че актът е материално незаконосъобразен и следва да се отмени като противоречащ на чл. 19, параграф 1, ал.2 на Договора за ЕС, чл. 2 от Договора за ЕС във връзка с чл. 47 от Хартата за основните права на ЕС.  Според особеното мнение с проведения избор от орган с изтекъл мандат се нарушава изискването за независимост на магистратите.