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Констиуционният съд образува дело по искане на опозицията срещу определените квотите в Централната избирателна комисия

De Fakto 17.07.2026 Законът Напишете коментар 81 Прегледа

Defakto.bg

Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на начина на определяне на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от съда. Искането е на 49-ма народни представители от 52-рия парламент.

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.

По време на представянето на номинациите за членове на ЦИК през юни, пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция, някои парламентарни групи изразиха несъгласие с процедурата.

Божидар Божанов, от „Демократична България“ заяви, че ако няма да има промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.

Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира тогава президентът Илияна Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя. Държавният глава коментира още, че да отнесат въпроса към Конституционния съд е право на народните представители.

В правилата на президентството за избора бе посочено,  че управляващите от „Прогресивна България“ ще имат 7 от общо 15-те бъдещи членове,а  макар разпределението да им отрежда 8 места, законът не позволява една паритя да има мнозинство.  Разпределението на останалите партии според изчисленията гласеше: 3 за ГЕРБ, 2 общо за ПП и ДБ, 2 за ДПС и едно за „Възраждане“.

Според ДБ и ПП това изчисление е в противоречие с Изборния кодекс, който определя както принципа за пропорционално разпределение на местата в ЦИК, така и използвания метод на най-големия остатък (Хеър-Ниймайер).

„Вместо да възпроизведе законовия текст, Приложение № 1 съдържа самостоятелна методика за разпределение, при която първо се извършва разпределение на всички 15 места, а едва след това се прилага ограничението представителите на една партия или коалиция да не формират мнозинство в ЦИК. По този начин чрез указ е въведено разрешение на въпрос, който законът не урежда изрично“, заявяват депутатите в искането си.

Според ДБ и ПП  разпределението на членовете в ЦИК трябва да изглежда така: 7 членове за „Прогресивна България“, 3 за ГЕРБ, 3 за ПП и ДБ, 1 за ДПС и 1 за „Възраждане“.

Тъй като коалицията ПП-ДБ  има 37 народни представители, които са недостатъчни за внасяне на искане в КС,  „Възраждане“ подкрепи оспорването  на указа на президента за състав на ЦИК.

 

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