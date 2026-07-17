Окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са публикувани

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Окончателните списъци на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи с решения на Съдийската колегия и на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ – „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – 2026., съобщва ВСС.

Младшите съдии в Окръжен съд са 30, младшите прокурори Районна прокуратура – 31 и младшите следоватили окръжна прокуратура – 16.

Кандидатите за младши магистрати следва в едномесечен срок да подадат декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (pdf; doc) в деловодството на администрацията на ВСС или да я изпратят по пощата.

Окончателните списъци на одобрените кандидати за младши магистрати ще бъдат изпратени на Националния институт на правосъдието (НИП) за започване на задължителното първоначално обучение.

Допълнителна информация относно началото на обучението може да намерите на интернет страницата на НИП http://www.nij.bg/.