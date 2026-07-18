Адв. Емил Георгиев за доклада на ЕК: „Не е постигнат напредък“ – фраза, която се ниже като дебел червен конец навсякъде в него

Излезе Докладът на ЕК относно върховенството на закона за 2026 г. и главата за България в него (SWD(2026) 902 final, 17.7.2026 г.). „Не е постигнат напредък“ е фразата, която се ниже като дебел червен конец навсякъде в него.

Конкретно:

– Командироване на съдии – „Не е постигнат напредък“

– Избор на нов ВСС и реформа на органа – „Не е постигнат напредък“

– Резултати по дела за корупция по високите етажи на властта – „Не е постигнат напредък“

– Качеството на законодателния процес – „Не е постигнат напредък“.

Езикът, който заслужава внимание

– За ВСС: органът работи с изтекъл мандат от 3 октомври 2022 г. Народното събрание определи краен срок за избор на нов съвет – изтекъл през юли 2025 г. Комисията отбелязва сухо и липсата на реформа в този орган: „съставът остава непроменен и не беше внесен проектозакон“. Държавата не изпълнява собствения си закон, а Комисията го констатира като факт.

– За командироването: 212 командировани съдии (почти 10% от всички съдии у нас) към 31.12.2025 г., 131 от тях за над година, като имаме шампион, командирован за 133 месеца. Единайсет и кусур години „временно“ командироване. Комисията цитира числото без коментар. А и какъв коментар да напише?

– За временно изпълняващия длъжмността главен прокурор: Комисията описва как заемащият поста „отказа да се оттегли“ след изтичане на законовия шестмесечен срок, и че това „оказа въздействие върху редица дела“, защото съдилищата не са възобновили производства, по които считат, че той не е упражнявал законосъобразно функцията. Тоест – с отказа си да спази закона едно лице е въздействало на развитието на наказателни производства. Написано черно на бяло.

– За закриването на КПК: Комисията сочи, че то е станало „преди реформата от 2023 г. да може да бъде осъществена изцяло“, и добавя в бележка под линия, че закриването „не беше предшествано от обществена консултация, нито подкрепено от задълбочен анализ или оценка на въздействието“. Институцията е закрита, преди да ѝ бъде даден шанс да проработи.

– За прехвърлянето на проверката на декларациите към Сметната палата, Комисията отбелязва, че това „се отклонява от общата институционална практика“ в ЕС. В превод: така не се прави никъде.

Числата, които не подлежат на тълкуване:

– 24 % от гражданите и 22 % от бизнеса възприемат съдебната независимост като добра. Спад спрямо 2025 г. (27 %) и спрямо 2022 г. (31 %). Комисията го определя като „много ниско“.

– 86 % от гражданите смятат корупцията за широко разпространена (ЕС: 71 %).

– 53 % от фирмите казват, че корупция им е попречила да спечелят обществена поръчка (ЕС: 30 %).

– 41 % обществени поръчки с една оферта (ЕС: 27 %).

– 93 неизпълнени водещи решения на ЕСПЧ – с 4 повече от миналата година. Най-старото чака изпълнение от 20 години.

– пак 93, този път като % от законопроектите – без данни за проведено обществено обсъждане. Данните са от изследване на самото Народно събрание.

Ще попитате – какво следва от всичко това?

Какво следва от ВСС с изтекъл мандат, в който мнозинството създава скандал след скандал?

Какво следва от това близо 10% от съдиите да са командировани (на по-висока и по-добре платена позиция)? Където ще бъдат склонни да правят компромиси, само и само да не ги върнат обратно.

Какво следва от едно-единствено окончателно произнасяне на върховна инстанция за корупция на високопоставено лице, когато произнасянето е всъщност за прекратяване на делото (заради влошено здравословно състояние на ответника)?

Следват семейства и кръгове за влияние в съдебната власт. Цитат Любена Еврова: „Видях тържища на бъдеще“. Следват милиони, разкешени в сакове за магистрали, които дори още не са проектирани. Следва отвод на прокурор, осмелил се да напише обоснован обвинителен акт, а отвелият го апелативен началник е възнаграден подобаващо. Следват още повече милиони за катамаранни сделки. Следват незаконни обвинения и дела, които се гледат от съдилища, услужливи към прокуратурата.

Комисията констатира проблемите. От нас и само от нас зависи да намерим правилните решения.