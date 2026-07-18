Михаил Екимджиев: Опитът на прокуратурата да демонизира Теодора Георгиева пред европейските власти, се провали

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Адвокат Михаил Екимджиев коментира проваления опит за уволнението на Теодора Георгиева от европейските институции и наложеното й наказание „порицание“ от Европейската прокуратура.

На въпрос дали нетежкото наказание, наложено на българския европейски прокурор Георгиева я реаблитира, адовокатът отговори, че за реабилитация не може да се говори.

„Но се оказа, че всичките приказки на Лаура Кьовеши, всички записи, които Борислав Сарафов и Емилия Русинова й спретнаха плюс кошаревските свидетели на прокуратурата, които твърдяха, че Теодора Георгиева взимала подкупи, доведоха до един провален опит да бъде дисциплинарно уволнена“, заяви Екимджиев в предаването „ЕвродикоФ“.

Той припомни, че същият дисциплинарен състав на Европейската прокуратура от няколко прокурори, подчинени на Кьовеши, е установил следните три много „тежки“ нарушения – лично е провела разпит на шефа на Булгартрансгаз Владимир Малинов, втори разпит във връзка с пристанището на Варна и третото нарушеине е, че е след като вече се е била отвела от казуса на Владимир Малинов и по делото Чирен, се интересувала с телефонно позвъняване дали той се е явил да бъде разпитан.

Виждате ли за какви фундаментални нарушения става въпрос, възкликна адвокакът.

Обясни: Формално да, има нарушение на вътрешни правила на Европейската прокуратура, затова че шефът на българския отдел в нея, който е Теодора Георгиева по принцип не може лично да извършва процесуално следствени действия по дела на Европейската прокуратура, а такива действия трябва да бъдат извършени от делегираните български прокурори, т.е. от нейните подчинени.

„Само че, нашите делегирани прокурори, които с невероятна страст и патос работят, когато трябва да бъде разкостят някой нещастник, който е използвал европейска субсидия, за да засади половин декар люцерна, но когато става въпрос за грандиозни кражби и престъпления, като находището в Чирен, както за Варннеското пристанище, те се крият и не искат да разследват. Заради това Теодора Георгиева е била принудена сама да извърши процесуално следствените действия, разпитвайки Малинов и интересувайки се дали той се е явил на разпит, след като е бил приизован, за да бъде привлечен като обвиняем“, каза Екимджиев.

Това тя е направила без предварително съгласие на ръководството на Европейската прокуратура и за това същият дисциплинарен състав, сега я порицава.

На практика какво означава това?

Това означава, че Лаура Кеовеши, най-вероятно от неудобство, не е посмяла да представи доказателствата, които скалъпи Сарафов, като и.ф. главен прокурор, криминално направения запис на Теодора Георгиева от ресторанта „Осемте джуджета“ и разпитите на няколко зависими от прокуратурата свидетели, които по начина по който говореха много наподобяваха тези, които бяха използвани преди това в подобни скълъпени процеси.

Най-вероятно Лаура Кеовеши не е изпратила тези „доказателства“ и на европейските институции – Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет, които биха могли да сезират Съда на Европейския съюз в Люксембург за освобождаване на Теодора Георгиева като европейски прокурор.

Нито една от тези три институции не се е съгласила да отправи това искане.

Това означава, че тези кьорфишеци, изработени от българската прокуратура или не са им били предоставени от Кьовеши, или ако случайно са били предоставени, те не са могли да ги възприемат сериозно, защото е очевидно, че това е злоупотреба с разследваща власт от страна на българската прокуратур – тенденциозно и целенасочено. И трите институции са изпратили писма на Европейската прокуратура, че не биха при тези доказателства не биха се ангажирали с искане до Съда на Европейския съюз.

Очевидно в техните юридически отдели работят сериозни юристи, които, ако са се запознали с тези доказателства, са решили, че няма да сложат имената и подписите си под такива пасквили.

Така приключва сагата с изключително „тежките“ нарушения на Теодора Георгиева, разбрахме какво е наказането ( „порицанието“ е второ най-леко наказание, първото е „обръщане на внимание“)

Разбрахме колко струват доказателствата на българската прокуратура и заклинанията на Кьовеши в нова лепкаво, подлизурско интервю, което БТВ направи преди известно време, коменикра ое Екимджиев.

Като във филмите на Гай Ричи и Тарантино, в случая добри няма, изтъкна Екимджиев.

Но смисълът на правото е да бъде търсена истината и да не бъде демонизирана Теодора Георгиева като автор на престъпления, каквито не е извършила. Смятам, че това постигнахме.

Друга е темата, какво по дяволите е правила при Петьо Еврото! Това е по-скоро е в полето на морала и традицията в българските юридически среди – защото се оказа, че през такива диванчета са минавали и Методи Лалов, и Сотир Цацаров и много други, да не говорим за бандата около „Осемете джудждета“ -Емилия Русинова, Сарафов, Гешев, които си другаруваха там и просто са живели на тези диванчета и в този ресторант, заключи адвокатът.

Целият разговор тук