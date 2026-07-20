Борис Митов: Наивно е да се очаква скорошен обрат в работата на прокуратурата, отгледани са много кадри, за да служат на Пеевски

Не е въпрос само на смяна на главен прокурор или главен секретар, надолу по веригата има изключително много кадри, назначавани години наред и отглеждани именно, за да обслужват политически интереси, и както знаем доста често тези политически интереси бяха на Пеевски и на Борисов, но основно на Пеевски. Такъв обрат в прокуратурата смятам, че е наивно да се очаква в близките седмици и месеци„.

Това заяви пред БНР журналистът Борис Митов от „Извън ефир“.

Българските служби, включително прокуратурата и съда, често изпадат в политически игри, в които преследват цели, които не са свързани със справедливостта и закона, посочи той и добави, че не смята, че прокуратурата досега е давала различни сигнали от тези, че не намира никакви данни за нищо нередно около Пеевски в период от 10-15 години назад във времето.

„Нямаме сигнали от прокуратурата, че тя би се занимавала с такива въпроси. Върховете в прокуратурата са същите. Ако сме имали в годините много доказателства и поводи да се съмняваме, че тя често работи в полза на Пеевски и неговите интереси, към днешна дата не виждам да има промяна в това отношение„.

Журналистът отбеляза, че повече от 10 дни премиерът Румен Радев е мълчал по темата с полетите на Пеевски, и чак след това го е подкрепил, а дотогава вътрешният министър Иван Демерджиев е бил оставен сам да прави изказвания.

След това изтече и справка на ГДБОП, която има съществено значение към темата, допълни той.

„От тази справка става ясно, че ГДБОП води оперативна разработка, в която се проверяват данни, че при тези полети или част от тях е възможно Пеевски да е изнасял парични средства, които не са декларирани. Тук говорим вече за подозрения на службите дали не става въпрос за извършване на пране на пари и за престъпна дейност„.

Митов припомни случая с Джейхан Ибрямов:

„Ако генезисът на всичко, което се случва сега, е около разрива между Доган и Пеевски, тогава имаше един арест на Ибрямов – близък на Доган депутат от ДПС, към онзи момент на ареста и кандидат-депутат, т.е. разполагащ с два имунитета, тогава се оказа, че той е бил подлаган на СРС-та, въпреки че до този момент мнозинството от юридическата общност беше на мнение, че такова нещо не може да става по отношение на лице с имунитет. Имаше публична позиция на председателя на СГС Руси Алексиев, според която такова нещо може да се прави в рамките на оперативна разработка. Ако това продължава да бъде становището и на съда, и на разследващите, може да предположим, че в рамките на разработка ГДБОП извършва някакви действия, макар и не по НПК, но те пак биха спомогнали за някакво бъдещо евентуално разследване„.

По думите му тогава е имало спор дали това въобще е законно. Повечето юристи смятаха, че това влезе ли в съдебна фаза, вероятно ще минира процеса.

„Очевидно, че тогава разривът между Пеевски и Доган провокира необходимостта Ибрямов като важен за структурите на ДПС от страната на Доган по отношение на организацията на изборите в страната да бъде изваден от тази игра. Явно след това целесъобразността е отпаднала“.

Относно завръщането на Стоян Мавродиев Борис Митов коментира:

„Ако по отношение на Мавродиев имаме обвинение за злоупотреба със значителна сума в рамките на около 150 млн. лв., отпуснат кредит на фирма, свързана с Румен Гайтански – Вълка – тук се дава парична гаранция от 50 хил. евро. В продължение на 2 години той се укриваше в чужбина, беше екстрадиран – не се прибра сам. При сходни такива случаи прокуратурата въобще не е подлагала под съмнение искането за постоянен арест. За мен това е индикация, че както се случи с Джейхан Ибрямов, така е много вероятно да се случи и с делото срещу Стоян Мавродиев, т.е. да се окаже не чак толкова приоритетно за тази прокуратура с това нейно ръководство в момента„.

Излезе информация, че Румен Гайтански е дал показания, в които на практика се е дистанцирал от Доган и самият той е насочил разследващите към Доган, като е казал, че той му е уреждал обществени поръчки, припомни журналистът.

„Доган към момента няма обвинение. Не знам доколко Мавродиев няма да се окаже просто допълнение към показанията на Румен Гайтански и всичко да се насочи към Доган, а Пеевски отново да остане в страни„.

Въпросът е какво би направила тази прокуратура, посочи Митов и добави:

„Прокуратурата е тази институция, която би могла да извърши доста всеобхватно разследване на всички съмнения. Но засега няма индикации да вярваме, че би го направила„.

Защото и част от депутатите споменаха, че има кредити за фирми, които са свързани в годините назад Пеевски – Булгартабак, Техномаркет. .

По повод информацията за полетите на Пеевски, журналистът подчерта, че той още преди да започне да пътува с чартери, е ползвал обикновени авиокомпани, летял е над 100 пъти в един и същи полет, например, с бизнесмена Венцислав Чолаков, който беше в ръководството на Булгартабак и свързани с него дружества дълго време. Знаем за съмнението около приватизацията Булгартабак , но отговори никога бяха дадени.

Очевидно е, че каквито и усилия да полагат управляващите, те могат да се спъват в бездействието на прокуратурата или в забавянето й.

Прокуратурата е показала в годините, че много стрикно се съобразява с политическата ситуация.

Самото оттегляне на Сарафов беше сигнал в тази посока, само че оттук нататък нищо не се случи. Включително и новият правосъден министр Николай Найденов даде един ултиматум на Сарафов, той въобще да излезе от системата, а не просто да напусне поста време на главен прокурор. Сарафов не направи това

и Найденов спря да прави изказвания.

Аз бих добавил, че не би трябвало да имаме особено доверие и в МВР, защото от една страна имаме Иван Демерджиев като министър, който очевидно е някакъв хардлайнер срещу Пеевски.

Но в същото време за главен секретар временно на поста беше назначен Любомир Николов. А Любомир Николов, бившия директор на столичната полиция, е изключително близък до Калин Стоянов и се издигна в системата на МВР именно покрай Калин Стоянов, който в момента е депутат от Пеевски. И пише сигнали срещу Демерджиев.

Така че не е въпрос само на смяна на главен прокурор или на главен секретар. Надолу по веригата има изключително много за жалост кадри, които са назначавани с години и отглеждани именно в посока да обслужват политически интереси и както знаем доста често тези политически интереси бяха на Пеевски.

И на Борисов разбира се, но основно на Пеевски. Така че такъв обрат в прокуратурата аз лично ми смятам за наивно да се очаква в близки седмици и месеци.

По думите му прокуратурата е показала в годините, че стриктно се съобразява с политическата ситуация. „Съмнявам се, че ще се стигне до сериозни разкрития и досъдебни производства в следващите 6-7 месеца„, обобщи той.