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Не е ясно дали правителство „Радев“ ще обжалва решението на ВАС, одобрило процедурата за европрокурор на „Желязков“

De Fakto 20.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 211 Прегледа

Defakto.bg
Пламен Петков, Михаела Райдовска и Димитър Беличев,

Още не е ясно дали Министерски съвет ще оспори решението на  Върховният административен съд ,   което  одобри  процедурата за избор на европейски прокурор от България, проведена по време на кабинета „Желязков“.

Тя беше беше отменена от служебното правителство на Андрей Гюров, но  на 7 юли cъдиите Cибилa Cимeoнoвa, Beceлa Hиĸoлoвa и Бoйĸa Taбaĸoвa от ВАС пpиeха, чe oттeглянeтo нa тpитe нoминaции oт  ĸaбинeтa „Гюpoв“ e нeзaĸoнocъoбpaзнo.

Според едни юристи утре,  вторник,  изтича 14  – дневния срок за обжалване, но тъй като в решението на съда е посочено, че  срокът  тече от съобщаване на решението, (каквото и да значи това  в днешните дигитални времена),  според други – крайният срок за обжалване, още не е настъпил.  Във всички случаи страна по евентуалното оспорване ще бъде правителството, а логистиката ще осъществи  Министреството на правосъдието.

През април слyжeбнoтo пpaвитeлcтвo  oттeгли нoминaциитe нa тpимaтa номинирани за европейски прокурор   – Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков, с обяснение от  служебния министър на праовъсъдието  Андрей Янкулов, че процедурата по номиниране  cтpaдa oт дocтa cepиoзни дeфицити“   – нeзaвиcимocттa и пoлитичecĸият нeyтpaлитeт нa избopнaтa ĸoмиcия ca пoд въпpoc, каза той.  Ocвeн тoвa, пocoчи министър  Янкулов,   пpoцeдypaтa e пpeминaлa пo пpaвилa, ĸoитo нe мoгaт дa ce ĸвaлифициpaт ĸaтo oбeĸтивни пpeдвapитeлнo яcни и пpoзpaчни – четирима от  7-членната комисия  са членове на ВСС с изтекъл мандат, а двама са на политически длъжности.  Това поставя под съмнение  тяхната легитимност при вземане на съществени кадрови решения, министър Янĸyлoв и с уговорката, че няма възражения срещу номинираите,  заpaди cъмнитeлнaтa ĸoмиcия,  ги  изтeглeни.

На министъра на правосъдието бe възлoжeнo  да организира нова процедура с ясно разписани правила. Kaндидaтитe в нoвaтa пpoцeдypa, ĸoятo бeшe oтвopeнa, тpябвaшe дa cтaнaт яcни нa 11 мaй.  Бeличeв, Paйдoвcĸa и Πeтĸoв   oбжaлвaxa oттeглянeтo нa нoминaциитe им пpeд Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд.

„Междувременно, днес  20 юли,   5-членен ВАС отхвърли  жалбата на Светла Шопова, участничка в конкурса,  срещу избора на тримата печеливши кандидати.

Ако не се стигне до  оспорване от кабинета –  трите номинации  продължават за одобрение на европейско ниво, а последната дума кой ще е европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Мандатът на Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Въпреки отстраняването й и заканите за дисциплинарно освобождаване,  Георгиева  бе наказана с порицание за не особено съществени нарушения на вътрешните правила на европейската прокуратура.

“ Излъчването на българските кандидатури за европейски прокурор в една изцяло непрозрачна и политически ангажирана процедура се оказа, че не представлява проблем и на европейско ниво. Същото впрочем видяхме и при възраженията ни относно кандидатурата за командирован национален експерт в Евроджъст, който беше приет безкритично от институцията„, коментира пред „Сега“ бившият служебен министър Андрей Янкулов.

 

Андрей Янкулов : МС трябва да реши ще се застъпи ли за промяна в избора на европейски прокурор, или  ще се примири с последиците на  правосъдното статукво 

Андрей Янкулов
  Един от първите тестове доколко новата власт има поне намерение да разгражда порочния управленски модел в правосъдието идва покрай сагата с българските номинации за европейски прокурор.

В последните дни на мандата на правителството на Росен Желязков, България, след като проведе процедурата си със закъснение, изпрати на Комитета по подбор три кандидатури, излъчени в „състезание“ от външна страна до голяма степен наподобяващо онова, което изпрати в Люксембург първия ни български европейски прокурор – с комисия за професионална оценка на качествата на кандидатите, работеща без ясни предварителни критерии, с политическо участие и доминирана от членове на Висшия съдебен съвет, в случая с много изтекъл мандат.   Победителите в тази процедура бяха успешно прогнозирани преди финала ѝ в статия на изданието „Сега“.
Един от некласираните кандидати (Светла Шопова б.р.) обжалва, но Върховният административен съд, без да бърза да се произнесе по въпроса, стигна с все още неокончателен акт до извода, че решението на  Министерски съвет за изпращане на кандидатурите е необжалваемо, защото от него не следват права за никого, а обжалваем би се явил единствено актът на Съвета на ЕС по назначаване на европейския прокурор. Неприключилата процедура по обжалване не беше никаква пречка правителството на Желязков да изпрати трите кандидатури и да се чака класирането им от независимия Комитет по подбор на европейско ниво, който трябваше да предложи на Съвета на ЕС кой от тях да бъде назначен.
По мое предложение това решение на Министерски съвет беше отменено от служебното правителство, а кандидатурите – оттеглени, и се започна нова процедура по ясни предварително обявени правила и от комисия, изключваща членове на ВСС с изтекъл мандат и без политическо участие.
Решението на служебния МС беше обжалвано от успелите кандидати в първоначалния конкурс, което не само че стопира новата процедура, но и доведе до скоростно произнасяне на Върховния административен съд, който този път намери, че актът е обжалваем, защото нарушавал правата на вече избраните трима кандидати.
Веднъж актът на МС не нарушава правата на неуспелите, другия път – нарушава на успелите.
  Т.е. тримата избрани могат да се ползват от стабилитета на акта на МС за предлагането им, тъй като отмяната му прекратява процедурата по избора им (макар да не е приключила), от която те черпели права.
В същото време с цитираното в мотивите на върховните съдии предходно определение на ВАС, което е прието за правилно и от този състав на върховния съд, решението за предлагане на тримата кандидати било някаква междинна стъпка, която не подлежала на съдебен контрол и не засягала другите кандидати в процедурата.
  Излиза, че ако честно и открито участваш в конкурс, но властимащите решат да изберат друг, дори и абсолютно негоден да покрие изискванията за поста, нямаш право на обжалване и си длъжен да си траеш.  А дори и властта след това да открие сериозен порок, не може да направи нищо по въпроса и сама да преразгледа решението си и прекрати конкурса – тогава пътят към успешното съдебно обжалване е открит.
През последните седмици видяхме множество сигнали, в това число и на европейско ниво с публичните изявления на европейския главен прокурор Кьовеши, че се очаква скоростното финализиране на първоначалната процедура, преустановена непосредствено преди европейския си етап. Въпреки явните ѝ пороци и предварително известния ѝ резултат.
  Настоящият Министерски съвет трябва да вземе важното политическо решение дали поне ще обжалва последното произнасяне на ВАС и ще се застъпи за някаква промяна в начина на излъчване на българските кандидатури в Европейската прокуратура, или просто ще приеме последиците на действията на правосъдното статукво у нас, което всички виждаме до какви резултати води при управлението на българския офис на тази институция за времето на цялото му съществуване.

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