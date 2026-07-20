Румен Овчаров: Закриха всичките ми банкови сметки заради „Магнитски“, опитаха същото и с жена ми, и с дъщеря ми

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Банките са закрили сметките на Румен Овчаров, опитали неуспешно същото и сметките жена му, на дъщеря му отказали ипотечен кредит. Това са част от последиците, за които разказа пред „Лице в лице“ по БТВ бившият енергиен министър Румен Овчаров, който се озова в списъка „Магнитски“ преди години.

За разлика от него, Делян Пеевски и Владислав Горанов, също санкционирани за корупция по закона „Магнитски“, нямат проблеми с банките, получават заплатите си като депутати по банков път.

На въпроса как се живее, когато си санкциониран по „Магнитски“, той заяви, че последствията от санкциите са били свързани основно с действия на финансови институции.

Овчаров разказа, че след обявяването на санкциите веднага са му закрили сметките в ДСК, разкрити още преди 70 г. Той прехвърли парите на жена си. Същото се случило и със сметките му в „Булбанк“. „Опитаха се закрият и сметките на жена ми, макар никъде да не се предвижда това. Тя поиска документ, въз основа на което правят това. Разбраха, че ще се стигне до съд и млъкнаха – продължиха да я поздравяват като лоялен клиент“, посочи той.

„Първо на мен веднага ми закриха сметки, които имам сигурно от детските си години, от преди 70 години. Тогава ходихме с касички и спестявахме“, разказа Овчаров.

На въпрос дали сметките му са били закрити без предварително предупреждение, той уточни:

„Не, обадиха ми се, отидох в банката и прекратихме, закриха ми сметките, прехвърлих каквото имах на жена си и така.“

По думите му подобна ситуация е имало и с друга банка.

„По същия начин ми закриха с двумесечно предупреждение сметките в Булбанк. Опитаха се да закрият сметките на жена ми, което беше брутално нарушение на всички, включително и на санкциите, защото такова нещо не се предвижда от никой.“

Овчаров разказа, че след като съпругата му поискала документа, с който управителният орган на банката е взел подобно решение, действията били прекратени.

„Те разбраха, че ще стигнат нещата до съд. И кротко млъкнаха, и продължиха да я поздравяват като лоялен клиент.“

Той даде и други примери за последствията от санкциите.

„На Иван Генов му прекратиха, без да го информират, от Алианс България застраховката „Гражданска отговорност“. Какво общо има тя със списъка „Магнитски“, не мога да ви кажа.“

По думите му друг санкциониран – Александър Николов, също е имал проблеми със застрахователни услуги.

„Алианс отново му прекрати застраховки живот на него и на жена му. И вече втора, трета година не им връща парите.“

Овчаров посочи, че той и други санкционирани лица са търсили съдействие от институции.

„На всичките ни писания – до президент, до банка, до финансов надзор, омбудсман – всички си измиваха ръцете. Видите ли, тук банките имали право, те правили някаква оценка на риск.“

По думите му от Европейската комисия е имало различна позиция. Овчаров каза още, че е опитал да открие сметки и в други банки.

„Естествено, че направих, при това включително в банки, чиито собственици са ми близки и приятели.“

На въпрос какъв е бил отговорът, той заяви:

„Всички вдигаха рамене и казваха: „Нас ни гледат, нас ни проверяват“. Какво му проверявате? Аз нямам една транзакция до Съединените американски щати. Никога през живота си не съм имал. Каква е заплахата? Какъв риск? Какви пет лева?“

В разговора беше засегнат и въпросът за други лица, санкционирани по закона „Магнитски“, включително Делян Пеевски.

На въпрос дали е възможно към него да има по-ниско доверие от страна на банките, отколкото към Пеевски, Овчаров отговори:

„ Като е банката негова, кой няма да му има доверие? Аз нямам банка.“

Той обясни, че според него банките нямат формална забрана да работят със санкционирани лица.

„Банките по принцип нямат забрана. Няма причина, поради която те да откажат на мен или на Пеевски, или на Николай Малинов да има сметки. Нямат формално обстоятелство.“

По думите му причината е страх от евентуални последващи санкции.

„Те го правят поради някаква заплаха, че видите ли, ако евентуално този човек от тази сметка преведе някакви пари в Съединените щати, това е вече нарушение на санкциите и банката може да бъде санкционирана.“

Овчаров отказа да коментира повече темата, като посочи, че тя е станала прекалено публична.

„Не искам да ви говоря на тази тема повече, защото прекалено се експонира всичкото това. А то не е никак приятно.“

Той разказа, че проблемите са засегнали и неговото семейство.

„До къде стигнаха? Една от банките поиска да закрият сметките на дъщеря ми. Друга ѝ отказа кредит, жилищен с ипотека. Така че повече не ме занимавайте с този въпрос. Каквото съм имал да кажа, съм го казал.“

На въпрос дали обжалва решението за включването му в списъка „Магнитски“, Овчаров заяви:

„Не, не обжалвам и няма да го обжалвам. Казал съм. За мен това е като награда за това, че съм защитавал интересите на страната си и съм до известна степен даже благодарен на американското правителство.“