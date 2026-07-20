ССБ предлага редакция за възнагражденията на магистратите при второ четене на Закона за държавния бюджет и ЗСВ

Становище на УС на ССБ предлага редакция за второ гласуване на разглеждания на Закона за държавния бюджет и на Закона за съдебната власт – чл. 218 ЗСВ, съобразена със стандартите за материална независимост на съдебната власт, възприети в правото на държавите-членки на Европейския съюз.
Предложената редакция се основава на три принципни положения, казва от ССБ:
Първо, не следва да се допуска намаление на нетното възнаграждение на съдиите, прокурорите и следователите (наричани по-долу общо „магистрати“) вследствие на увеличаване на осигурителната тежест;
Второ, определянето на възнагражденията следва да остане в правомощията на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС);
Трето, критериите по чл. 218 ЗСВ следва да се запазят като законова и обективна база за определяне на възнагражденията, без да произвеждат автоматично действие без съответен ежегоден акт на
ВСС.
на Съюза на съдиите в България
относно предложения за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и на Закона за съдебната власт – чл. 218 ЗСВ
Предмет на становището
С настоящото становище предлагаме редакция за второ гласуване на разглеждания законопроект, съобразена със стандартите за материална независимост на съдебната власт, възприети в правото на държавите-членки на Европейския съюз. Предложената редакция се основава на три принципни положения: първо, не следва да се допуска намаление на нетното възнаграждение на съдиите, прокурорите и следователите (наричани по-долу общо „магистрати“) вследствие на увеличаване на осигурителната тежест; второ, определянето на възнагражденията следва да остане в правомощията на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС); трето, критериите по чл. 218 ЗСВ следва да се запазят като законова и обективна база за определяне на възнагражденията, без да произвеждат автоматично действие без съответен ежегоден акт на ВСС.
- Основание на становището и използвани източници
Становището се основава на извършен сравнителноправен преглед на уредбата на съдийските възнаграждения в държави-членки на Европейския съюз, допълнен от сравнителния преглед за 21 юрисдикции, изготвен от Европейската асоциация на съдиите (ЕАС)[1], както и на анализ на действащата и предложената редакция на чл. 218 ЗСВ.
От прегледа на посочените източници следва, че възнагражденията на магистратите следва да се определят по предвидими и обективни критерии, дистанцирани от текущата политическа конюнктура – какъвто механизъм осигуряват данните на Националния статистически институт (НСИ) за средната работна заплата в бюджетната сфера, използвани до момента като база по чл. 218 ЗСВ.
Въз основа на този преглед изразяваме несъгласие с предложението за обвързване на минималните възнаграждения на младшите магистрати с възнаграждението на народните представители, както и с въвеждането на лични осигурителни вноски за магистратите без гарантирана компенсация. В случай, че въвеждането на лични осигурителни вноски бъде възприето от законодателя, е необходимо предварително компенсаторно увеличение на възнаграждението, което да изключи всяка възможност за фактическо намаляване на защитеното възнаграждение на магистратите.
- Сравнителноправен анализ: европейски стандарти за определяне на съдийските възнаграждения
- Липса на европейски прецедент за модел „съдия = фиксиран процент от възнаграждението на народен представител“
В проверените от нас официални държавни и съдебни източници, както и в допълващия сравнителен преглед на ЕАС за 21 юрисдикции, не се установява действащ или исторически съществувал общ режим в държава – членка на ЕС, при който възнаграждението на действащ редови съдия да е установено като фиксиран процент от възнаграждението на народен представител.
Най-силният официален контрапример е Германия, където връзката е обратна: според официалната страница на Бундестага[2] възнаграждението на членовете на Бундестага се определя по възнаграждението на редовите върховните федерални съдии, а годишното му актуализиране се извършва по номиналния индекс на заплатите. Допълващият преглед на ЕАС описва европейските системи като уредени по закон или чрез договорен режим, а не чрез процентна производност от политическа длъжност.
Там, където се прави съпоставка между възнагражденията на властите, тя е формулирана като конституционна съизмеримост, а не като постоянна производна зависимост на възнаграждението на съдията от това на народния представител. Показателна в това отношение е официалната словенска правителствена информация относно изпълнението на решение № U-I-772/21 на Конституционния съд на Словения, в което се говори за конституционна равнопоставеност и относителна съпоставимост между съдебната, законодателната и изпълнителната власт чрез общи заплатни степени.[1] Впоследствие Конституционният съд на Словения наложи временно изпълнение чрез степени на възнагражденията, действащи от 1 юни 2012 г., коригирани с индекса на потребителските цени, като възложи на правителството и на парламента да осигурят необходимите средства.[2]
Следователно най-близките европейски аналози са: а) обратен модел, при който парламентарното възнаграждение се ориентира по съдебното (Германия), и б) обща конституционна съизмеримост между властите, реализирана чрез обща заплатна скала или степени (Словения) – но не и общ режим „съдия = фиксиран процент от народен представител“.
Българският модел би представлявал отклонение не само количествено, но и структурно: той би превърнал съдебното възнаграждение в производна величина от политически орган, вместо да го постави върху обективна законова база, външна на текущата парламентарна воля.
- Доминиращи европейски модели за определяне на съдийските възнаграждения
Проучването ни показа, че доминиращият европейски модел се основава на определяне на съдийските възнаграждения чрез закон, по обективни, предвидими и стабилни критерии, а не чрез препращане към възнаграждението на политически длъжности.
Показателен пример е Испания, чийто действащ Закон 15/2003 изрично посочва като своя цел гарантирането на стопанската (финансовата) независимост на съдебната кариера чрез безпристрастна, справедлива, ясна и устойчива система на възнагражденията. Уредбата разграничава фиксирани и променливи компоненти на възнаграждението, като фиксираните включват основна заплата, прослужено време и законово определени добавки, а последващата актуализация се извършва в рамките на нормативната бюджетна система на държавата, а не чрез производна връзка с парламентарното възнаграждение.
Сходен подход е възприет и в Нидерландия, чийто закон за правния статут на съдебните длъжностни лица поставя възнаграждението и другите финансови условия в законова рамка и предвижда институционализирано участие на магистратската професионална организация (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) в специализирана секторна комисия, като изискването за съгласие обхваща и въпросите, пораждащи индивидуални права и задължения за съдиите.
Към модела на законова обективност се прибавят и различни механизми за автоматично или квазиавтоматично съобразяване на възнагражденията с икономическата реалност. В Италия официалният акт (DPCM от 6 август 2021 г.) урежда тригодишно нормативно привеждане на възнагражденията на магистратите и приравнените категории. В Словения, при бездействие на законодателя, самият Конституционен съд налага пряка корекция на заплатните степени според индекса на потребителските цени. Прегледът на ЕАС препоръчва подобна корелация с обективни икономически показатели като средство за минимизиране на риска от политическа манипулация на съдийското възнаграждение.
Дори там, където системата не е изцяло обвързана с автоматични индикатори, тя не е политически производна. В Германия уредбата е предмет на отделна законова регламентация на федерално и провинциално равнище, съобразена с федералната конституция. Във Франция режимът е установен с нормативен акт в рамките на публичната служба. В Нидерландия се съчетават законова рамка и институционализирано съгласуване със съдийското представителство. Общото между тези модели е, че центърът на тежестта е поставен върху закона, заплатната скала, индекса, коефициента или институционализираното секторно съгласуване – а не върху възнаграждението на народните представители.
Испанският режим е показателен и по друга причина: той изрично свързва системата на възнагражденията с икономическата независимост на съдебната власт и с принципите на обективност, равнопоставеност, прозрачност и стабилност – подход, концептуално противоположен на всяка производна връзка с политическа длъжност. Прегледът на ЕАС потвърждава същата логика на европейско равнище, като предупреждава, че прекомерно тясното обвързване на съдийските възнаграждения с политически решения или с годишни бюджетни ограничения подкопава независимостта на съдебната власт.
- Обобщение
Анализът ни показва, че обвързването на възнаграждението на съдията с възнаграждението на народния представител не съответства на доминиращия европейски модел. Не установихме да съществува действаща формула за възнаграждение „съдия = фиксиран процент от народен представител“, а се установяват обратни модели (Германия), общи системи на конституционна съизмеримост (Словения) и множество режими, основани на закон, индекси, заплатни степени, коефициенти и институционализирано съгласуване (Испания, Нидерландия, Италия). От гледна точка на конституционните гаранции за независимост на съдебната власт предложеното в законопроекта обвързване е проблематично, тъй като поставя съдебното възнаграждение в зависимост от политически определяема величина, вместо от обективен, предвидим и външен спрямо политическия процес критерий.
В сравнителноправен план не се установява общ действащ модел, при който възнаграждението на действащ редови съдия да е определено като фиксиран процент от възнаграждението на народен представител. Доминиращите модели в държавите-членки на ЕС са законови и обективни: чрез индекси, заплатни степени, статистически показатели, общи публични скали или институционализирано съгласуване, а не чрез производна зависимост от политическа длъжност. Обвързването на съдийското възнаграждение с депутатското би представлявало нетипично и рисково отклонение от европейския стандарт, тъй като въвежда постоянен канал за политизация на материалната независимост на съдебната власт.
III. Основни правни изводи
- Възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите следва да продължат да се определят от Пленума на Висшия съдебен съвет по реда на Закона за съдебната власт.
- Чл. 218 ЗСВ следва да се запази като законова, обективна и предвидима база за определяне на възнагражденията, съответстваща на доминиращия европейски модел на законова обективност, изложен в раздел II по-горе.
- Не следва да се допуска тълкуване, според което критериите по чл. 218 ЗСВ водят до автоматично изменение на възнагражденията без акт на ВСС.
- Всяко увеличение на осигурителната тежест, включително въвеждането на лични осигурителни вноски, следва да бъде неутрализирано чрез законово гарантирана компенсационна добавка към брутното възнаграждение.
- Компенсацията следва да гарантира не формално увеличение на брутната заплата, а реална липса на нетно намаление на дохода след удържане на дължимите осигуровки и данък.
- Предложението за обвързване на възнагражденията на магистратите с възнаграждението на народните представители не намира опора в сравнителноправната практика на държавите-членки на ЕС и следва да бъде отхвърлено.
- Конкретни предложения за второ четене
- … В чл. 218 от Закона за съдебната власт се създава нова ал. 4:
„(4) При всяко увеличение на осигурителната тежест за съдиите, прокурорите и следователите, включително при въвеждане или увеличаване на лични осигурителни вноски за тяхна сметка, към брутното месечно възнаграждение се изплаща законово гарантирана компенсационна добавка.“
Мотив: Добавката трябва да бъде установена със закон, за да не зависи от последваща дискреционна преценка и за да гарантира материалната независимост на магистрата.
- … В чл. 218 от Закона за съдебната власт се създава нова ал. 5:
„(5) Добавката по ал. 4 се определя в размер, който гарантира, че след удържане на дължимите лични осигурителни вноски и данък върху доходите нетното месечно възнаграждение на съдията, прокурора или следователя не е по-ниско от нетното месечно възнаграждение, което лицето би получило при досегашния режим на осигуряване.“
Мотив: Целта на нормата е да изключи всяка възможност увеличената осигурителна тежест да доведе до реално нетно намаление на дохода.
- … В чл. 218 от Закона за съдебната власт се създава нова ал. 6:
„(6) Основните месечни възнаграждения на съдиите, прокурорите и следователите се определят от Пленума на Висшия съдебен съвет чрез утвърждаване на таблица за основните месечни възнаграждения.“
Мотив: Текстът изрично потвърждава, че кадровият орган на съдебната власт запазва правомощието да определя възнагражденията в рамките на закона.
- … В чл. 218 от Закона за съдебната власт се създава нова ал. 7:
„(7) Критериите по ал. 1-3 са законова база за определяне на възнагражденията и не пораждат автоматично изменение на възнагражденията без акт на Пленума на Висшия съдебен съвет. Прилагането им се извършва ежегодно с акт на Пленума на Висшия съдебен съвет при спазване на бюджета на съдебната власт.“
Мотив: Така се запазва обективната база на чл. 218 ЗСВ, без да се създава механичен автоматизъм извън годишния бюджетен и кадрови акт на ВСС.
- Заключение и предложение за приемане
Предлагаме на второ гласуване да бъдат приети посочените по-горе текстове за изменение и допълнение на чл. 218 ЗСВ, с които:
а) се въвежда законово гарантирана добавка при всяко увеличение на осигурителната тежест за сметка на магистратите;
б) се гарантира липсата на нетно намаление на възнаграждението на съдиите, прокурорите и следователите;
в) се потвърждава, че основните възнаграждения продължават да се определят от Пленума на Висшия съдебен съвет;
г) се запазва чл. 218 ЗСВ като обективна законова база за определяне на възнагражденията, без да се въвежда автоматично действие извън ежегоден акт на Пленума на ВСС; д) се отхвърля обвързването на възнагражденията на магистратите с възнаграждението на народните представители, като лишено от опора в сравнителноправната практика на държавите-членки на Европейския съюз и застрашаващо независимостта на съдебната власт.
[1] https://www.gov.si/en/news/2024-05-23-104th-regular-session-of-the-government-of-the-republic-of-slovenia/
[2] https://www.us-rs.si/en/case-law/decisions/u-i-824
[1] International Association of Judges / European Association of Judges -Working Group on Judicial Salaries and Pensions, Overview of Current Practice (2025): https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2025/10/WG-Judicial-Salaries-and-Pensions_OVERVIEW-OF-CURRENT-PRACTICE-2025.pdf
[2] https://www.bundestag.de/en/members/remuneration