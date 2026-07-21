Крум Зарков: Във ВСС се водят от политическия повей на вятъра. Виждаме случаят с Русинова. „Ихо ихо“и после тихо!

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Системата, която се възползва от паралелното правосъдие, не се е предала!

„Не може да се свърши със самолети или кой къде пътувал, трябва да се стигне до дъното на онези афери, които преплитат всичко. А това всичко е системата на паралелно правосъдие в България. От своя страна съществуването на паралелно правосъдие означава, че няма никакво правосъдие.

Засега всички тези скандали не могат да бъдат счетени за успех. Дават възможности за бъдещи разкрития. Системата, която се възползваше от това паралелно правосъдие, която припокрива политически, икономически, корпоративни интереси, не се е предала и никога няма да се предаде без съответните действия“.

Това заяви пред БНР Крум Зарков, лидер на БСП, бивш правосъден министър и бивш президентски секретар по правните въпроси.

Той коментира разтягането на сроковете за избор на нов ВСС.

„Този Закон за съдебната власт беше внесен първи от новото мнозинство – като знаков акт. Той си поставяше една ясна цел – да озапти именно този ВСС, за който имаше достатъчно данни, че е започнал да кадрува като за последно. След което се загуби фокус и се показа, че самите вносители на законопроекта нямат кой знае каква идея къде точно искат да отиде той извън тези първоначални намерения. Така се стигна и до срок, който беше много трудно обективно да бъде изпълнен.

И как се противодейства? Органът, който трябва да го изпълни, в крайна сметка се събра и каза: „Няма да е този срок. Ще направим още един месец“. Всичко това не са добри индикатори, посочи бившият правосъден министър.

Според Крум Зарков тези отлагания не са безопасни.

„Както с оттеглянето на Сарафов, така и с поведението на ВСС се вижда, че тези хора не се водят от нищо, което пише в закона, а единствено от политическия повей на вятъра. Усетиха нещо ново и се скатаха. Отлагайки във времето, те ще гледат какво ще се случва. Или се надяват да се договорят, или се надяват властта да отслабва.

Виждаме го и с Емилия Русинова.

Ихо, ихо, после тихо.

Системни проблеми се лекуват с начертаване на нов вид системи. Ако дефинирате, че в прокуратурата е големият проблем, то тогава защо отлагате с месеци основното решение в нея?!, отбеляза Зарков.

Въпреки това не е без значение как ще продължат действията и на вътрешния министър, и на правосъдния министър“.

Крум Зарков анализира и последния доклад на ЕК за Напредъка по отношение на върховенството на закона.

„Написан е, за да констатира, че няма напредък през последната година. Този механизъм за мониторинг и проверка беше отменен, когато влязохме в Шенген на базата на доклад, който беше позитивен. Бяха посочени няколко добри неща, които българската държава успя да направи, особено през 2022 и 2023 г. Едното бяха конституционните промени, но в частта им „Съдебна власт“. Другото беше Механизмът за разследване на главния прокурор и третото беше Законът за сигналоподателите. КС постанови, че тези промени, за които бяхме поощрени, са противоконституционни на формални основания. Докато други поправки, които засягаха правомощията на държавния глава, увиснаха във въздуха.

Този доклад не ни казва нищо ново, може би затова не му се обръща кой знае какво внимание. Но като цяло, липсата на такова внимание показва, че темата за съдебната реформа и за случващото се в правосъдието малко по малко изпада от дневния ред на сегашната политическа ситуация“.

Бившият правосъден министър е и сред участниците в дискусия на тема „Конституционализъм и народовластие“.

Парламентаристи, държавници, политици и авторитетни специалисти обсъдиха предизвикателствата пред обществото и държавата през призмата на конституционните принципи и норми. Това е част от поредица от събития, с които се отбелязват 35 години от приемането на новата Конституция на Република България.

„Много често терминът демокрация се свежда само до неговия процедурен характер“.

Гласуването на избори не изчерпва понятието, посочи той.

“ В тази наша Конституция, която много хора обругават без внимателно да прочетат, все още е заложена целта, която съвсем не е постигната напълно – да се изгради България като демократична, правова и социална държава. Да видим как през конституционната призма можем да преодолеем предизвикателствата“.

Конституцията би могла да се променя, но това би трябвало да се прави от хора, които я разбират, смята Зарков.

„Някои от промените в Конституцията бяха направени конюнктурно и влошиха конституционната рамка, не я подобриха. Особено шестата поправка. Ако нямате ясна цел и посока, то конюнктурните движения водят до лоши резултати по отношение на българската държавност.

Тази нормативна рамка трябва да бъде разбрана, обсъждана и защитавана. Тя помогна на нашето общество и държава да премине през всевъзможни предизвикателства, пред които политиците я изправиха“.