Конституционният съд не отменя самия институт на особения управител, но тъй като отпадат текстовете, които разширяват приложението му към съхранението, транспорта и търговията с нефтени продукти, е очевдино , че се скъсява обхвата на неговите правомощия.

Отпадат разпоредби, с които бе разрострян специален режим и върху фирмите, които извършват съхранение, транспорт или търговия с горива .

През номеври 2025 г. промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха приети скоростно от мнозинството в предишния парламент.

През ноември 2025 г. зaĸoнoпpoeĸтът бeшe пpиeт скоростно в плeнapнa зaлa нa двe чeтeния, а лидepът на ГEPБ Бoйĸo Бopиcoв се кълнеше, че е копиран „нeмcĸия мoдeл“.

C измeнeниятa ocoбeният yпpaвитeл пoлyчи a пpaвo дa пpoдaвa aĸтиви нa ĸoмпaниятa, дa ги ипoтeĸиpa и зaлaгa. B зaĸoнoпpoeĸтa изpичнo бe зaпиcaнo, чe нeгoвитe aĸтoвe нe пoдлeжaт нa cъдeбeн и aдминиcтpaтивeн ĸoнтpoл.

Caмo тoвa e дocтaтъчнo, зa дa взиpи цeлия зaĸoн, a пpи eвeнyтaлни пpoдaжби, дъpжaвaтa дa бъдe ocъдeнa нa coлидни oбeзщeтeния, предопреди опозицията. Законопоректът пpeдвиждaще oт дaтaтa нa нaзнaчaвaнe нa ocoбeния yпpaвитeл aĸциoнepи, cъдpyжници и coбcтвeници дa гyбят пpaвoмoщиятa cи пo oтнoшeниe нa ĸoмпaниятa, a yпpaвитeлят щe мoжe дa ги yпpaжнявa в пълeн oбeм.

Πpeдвиждa ce oщe ocoбeният yпpaвитeл дa мoжe дa ce paзпopeждa или дa oтчyждaвa имyщecтвo извън paмĸитe нa oбиĸнoвeнo yпpaвлeниe и oбичaйнa тъpгoвcĸa дeйнocт cлeд oдoбpeниe нa пpaвитeлcтвoтo.

С днешна дата конституционинте отменя текстове, които разширяваха ролята на особения държавен управител извън рафинерията – към съхранението, транспорта и търговията на едро и дребно.

Посочват, че законът е допуснал е отнемане на оперативното управление от посочените в закона лица, както и е ограничил предоставените от закона (Търговския закон) права на акционерите, съдружниците и собствениците на тези лица – въвел е забрана за упражняване на правото на глас или на правата на едноличния собственик на капитала, правото на разпореждане с акциите или дяловете в капитала, обявил е за нищожни разпоредителни сделки, извършени от собствениците на капитала след назначаването на особен управител.

Едновременно, казва съдът, е възложил на особения търговски управител да упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала, като изрично му е дал правомощие да прави промени в органите на управление на лицето, както и да назначава прокурист в негови дъщерни дружества. Установил е специален ред за разпоредителни сделки с акциите или дяловете в капитала, като е ограничил правото на особения търговски управител да поема финансови задължения от името на лицето, по отношение на което осъществява оперативен контрол, и да се разпорежда или да отчуждава негово имущество извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност, но е допуснал тези действия да се извършват извън рамките на обикновеното управление и на обичайната търговска дейност след предварително одобрение на Министерския съвет.

Изложеното относно пълната липса на контрол по отношение на акта на Министерския съвет за назначаване на особен търговски управител, невъзможността засегнатото лице да участва в производството, като изложи твърдения и ангажира доказателства в своя защита (включително като обори истинността на основанието за налагане на ограничителната мярка), както и възможното продължаване във времето на действието на мярката след отпадане на основанието за налагането ѝ, реално обуславят опасност от произвол при упражняване на така предоставеното от законодателя правомощие на Министерския съвет, а забраната за произвол при упражняване на държавната власт е съществен компонент на правовата държава в материален смисъл (Решение №1/2005 г. по к.д. №8/2004 г.; Решение №4/2020 г. по к.д. №9/2019 г.; Решение №2/2025 г. по к.д. №13/2024 г.).

Така установените ограничения навлизат сериозно и недопустимо в същността на правото на собственост и в същността на свободната стопанска инициатива, отбелязват конституционните съдии.

„Така установените ограничения навлизат сериозно в същността на правото на собственост и в същността на свободната стопанска инициатива. Те не само временно ограничават правото на оперативно управление на лицата по чл. 27а, ал. 3 от закона, по отношение на които е назначен особен търговски управител, но и допускат извършване на разпоредителни сделки с акции или дялове в капитала, разпореждане или отчуждаване на имущество, или поемане на финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност“, пише в мотивите си КС.

Сред аргументите за отмяна в текстовете от Конституционният съд е защита на частната собственост, след като разпоредби позволяваха намеса в дейността, транспорта и търговията на дружествата, съхраняващи или търгуващи с петролни продукти.

Решението е прието единодушно от всички 12 конституционни съдии.

То е подписано със самостоятелно становище от съдия Сашо Пенов и със становище на съдиите Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев.

Пълният текст на решението тук