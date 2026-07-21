Последни новини
Home / Законът / Министър Найденов обжалва пред ВАС избора на и. ф. шеф на Административен съд – Пловдив, включен като извънредна точка

Министър Найденов обжалва пред ВАС избора на и. ф. шеф на Административен съд – Пловдив, включен като извънредна точка

De Fakto 21.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 315 Прегледа

Defakto.bg

Найденов предупреждава, че и Прокурорската колегия  трябва да преустанови  практиката на „извънредни точки“ 

Министърът на правосъдието Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) избора на и. ф. председател на Административен съд – Пловдив. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) от 7 юли 2026 г. за временен ръководител на Административния съд – Пловдив е определен Янко Ангелов.

Найденов посочва, че не е налице необходимост и неотложност тази точка да е включена като извънредна в дневния ред на СК на ВСС.

С тези действия е избегнато задължението за предварително уведомяване на участниците в заседанието на СК на ВСС, както и на самия министър, липсват и мотиви за обосновка на кандидатурата на съдия Ангелов.

По отношение на превръщането в практика на внасяне на извънредни точки на заседание, министър Николай Найденов изпрати писмо и до Прокурорската колегия на ВСС (ПК на ВСС), съобщи МП.

В писмото той изразява сериозното си безпокойство от трайната тенденция да се внасят извънредни точки на заседание, по които липсват предварителни материали, и настоява за прекратяването й, като за целта обмисля да сезира Комисията по професионална етика за евентуални нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Правосъдният министър посочва, че ще упражни правото си да обжалва пред ВАС всяко решение на ПК на ВСС, за което е констатирано нарушение, както и ще внася предложения за дисциплинарни производства при наличие на данни за неспазване на служебните задължения от страна на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК).

С промените в Закона за съдебната власт  парламентът ограничи кадровата дейност на Висшия съдебен съвет (ВСС), като забрани на институцията с изтекъл мандат да назначава, повишава и премества магистрати, както и да избира административни ръководители.

На съдебните кадровици бе запазено правото да вземат решения единствено за назначаването на младши съдии, прокурори и следователи. С внасянето на извънредни точки обаче те се изхитриха да заобикалят забраната и в нарушение на закона продължават  кадруват.

About De Fakto

Проверете също

КС отмени знакови промени, с които предходното мнозинство, чрез особения представител пое контрола над „Лукойл“ – България

Конституционният съд  отмени законовите промени, чрез които през особения търговски управител  държавата пое контрола над …

Съдия Владислава Цариградска: Какво се случва, ако изчезне ключово доказателство?

За хронологията по прикриване  на едно престъпление     Поредното разследване от Борис Митов за “Извън …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване