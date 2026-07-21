Президентът Йотова: Евентуално разполагане на американски самолети у нас не включва България във военните действия в Иран

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Искането на САЩ за разполагане на самолети-цистерни в България задължително трябва да мине през решение на Народното събрание. Такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. Ако парламентът вземе такова решение, това не ни прави част от военните действия в Иран, заяви президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова в отговор на журналистически въпроси при посещението си в 3-та авиационна база – Граф Игнатиево.

По думите й, американските самолети, за които САЩ са поискали престой, няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Държавният глава все пак изрази надежда за спазване на примирието в Близкия изток.

Президентът направи паралел с предишното американско искане за разполагане на военна техника, която за дълъг период остана на гражданското летище в София.

„При предишния кабинет така и не стана публично достояние нотата, която беше изпратена, за да видим точно какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава“, каза президентът Йотова.

Тя допълни, че от съдържанието на новата нота, за която е била уведомена своевременно, става ясно, че въпросът трябва да се отнесе към парламента. Президентът очаква да види какви са резултатите от дискусията по темата. Йотова припомни, че когато служебното правителство е трябвало да удължи престоя на американските самолети на столичното летище, е станало ясно, че условията са били обвързани с удължаването на дерогацията на бургаската рафинерия „Лукойл“.

Във връзка с изпратено до президентството искане за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност президентът посочи, че подхожда „изключително сериозно към всяко едно писмо от всяка една политическа партия“.

Държавният глава уточни, че много бързо се сменят темите, по които се иска заседание на КСНС, като една от тях включително е била изборът от парламента на председател на ДАНС.

„Само да припомня, че тази партия, както и други политически сили, направиха всичко възможно да отнемат правомощията на президента по отношение на специалните служби, а сега искат Консултативен съвет за председателя на ДАНС“, каза тя.