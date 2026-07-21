Проф. Маргарет Сатъртуейт, специален докладчик на ООН, критично за промените в ЗДБ за заплатите на магистратите

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година ще бъде разгледан на второ гласуване днес от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. На извънредното заседание, което е насрочено за 12:30 часа, ще бъдат гласувани и близо 70 предложения за изменение и допълнение на законопроекта, внесени между първо и второ четене.

Представителите на всички политически партии са внесли различни предложения за промени в проекта на бюджет, включително и от управляващото мнозинство. Крайният срок за внасяне на предложения бе 20 юли тази година.

Един от най-обсъжданите въпроси са предложените промени във възнагражденията на магистратите, обвързани със Закона за държавния бюджет, които предвидиха премахване на досегашното автоматично увеличение на заплатите и обвързването им с основната заплата на народните представители .

Основните параметри на предложената реформа включват нова б аза за изчисление, а именно – основното възнаграждение за най-ниската магистратска длъжност (младши съдия/прокурор) се определя на 60% от основната заплата на народен представител.

Премахва се стария механизъм, според който досега заплатите на младшите магистрати се формираха на базата на удвоената средномесечна заплата в бюджетната сфера по данни на НСИ.

Обвързването с депутатската заплата на практика ограничава ръста на магистратските заплати. Срещу предвидените промени реагира Асоциацията на прокурорите в България, която се обяви срещу обвързването на съдебните заплати с политически решения, тъй като това поставя материалния статут на съдебната власт в зависимост от парламента и създава риск за независимостта на магистратите.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) също изрази несъгласие с предложените мерки, тъй като промените са предложени без предварително обсъждане с представители на съдебната система, и предложи собствени редакции за гарантиране на материалната независимост. УС на ССБ преложи нова редакция за възнаграждения в съдебната власт. Междувременно специалният докладчик на ООН проф. Маргарет Сатъртуейт огат да подкопаят финансовата и институционалната независимост на съдебната власт по въпросите на независимостта на съдиите и адвокатите в ООН, в писмо до българските власти обяснява, че предложения м Междувременно специалният докладчик на ООН проф. Професорът посочва: Предложената рамка не предоставя достатъчни гаранции, за да се гарантира, че съдебното възнаграждение остава адекватно, стабилно и защитено от политическа преценка. Проектът не обяснява основата за избрания коефициент, не оценява ефекта от промените в цялата съдебна система, нито гарантира, че бъдещи промени в парламентарното възнаграждение не могат косвено да променят основата на съдийската заплата без консултация, оценка на въздействието или независим преглед. Несигурността се простира и до ефективното нетно възнаграждение. Проектът не определя ясно как ще се разпредели тежестта на социалното осигуряване, нито установява обхвата, продължителността и финансирането на компенсаторната защита, предвидена в член 74.

Следователно остава неясно дали тази защита ще компенсира напълно комбинирания ефект от промените в заплатите и вноските, ще се прилага за всички засегнати лица и компоненти на възнаграждението или ще продължи след бюджетната 2026 година.

Специалнитя докладчик посочва, че предложеният коефициент от 60 процента от заплатата на член на Парламента изглежда е определен произволно, доколкото не е ясно на какви критерии е базиран, не е изрично обоснован и не е обоснован с оглед на действителното натоварване и специфичните отговорности на магистратите.

Прилагането на предложената формула би довело до реално намаляване на съдебни заплати, тъй като възнаграждението, свързано с най-ниските съдебни, прокурорски и следствени длъжности, представлява базовата сума за по-широката структура на възнагражденията в съдебната система.

Следователно намаляването на тази сума би засегнало всички останали заплати, определени от Пленума на Висшия съдебен съвет съгласно член 218, параграф 3, и би довело до намаляване на заплатите на всички съдии, прокурори и следователи. Последиците биха се разпростирали и върху длъжности, чието възнаграждение се определя като процент от възнаграждението на магистрат, включително държавни съдебни изпълнители, съдии и длъжностни лица по вписванията, съдебни и прокурорски помощници и част от съдебната администрация, казва докладчикът.

Напомня, че България е държава страна по Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), член 14, параграф 1 от който гарантира правото на справедливо и публично гледане на делото от компетентен, независим и безпристрастен съд, създаден по закон.

След обширен анализ на предложените измененея, специалният докладчик Сатъртуейт поставя и следните въпроси, които публикваме без редакторска намеса:

1. Моля, предоставете всякаква допълнителна информация и/или коментари, които евентуално имате относно анализа, изложен в настоящото съобщение.

2. Моля, предоставете законодателния, финансовия и политическия анализ в подкрепа на предложените промени в съдебните възнаграждения, включително критериите,

използвани за избор на 60% от основното месечно възнаграждение на член на Народното събрание като приложим ориентир, очакваното въздействие върху цялата съдебна система и гаранциите, предназначени да гарантират, че възнаграждението остава адекватно, обективно, предвидимо, стабилно, прозрачно и защитено от политическо влияние.

3. Моля, изяснете правната рамка, уреждаща предложените промени в задължителните вноски за социално и здравно осигуряване. Моля, уточнете също така планираната дата на влизане в сила на раздел 21 и дали някоя от неговите разпоредби ще се прилага за възнаграждения или вноски, натрупани преди обнародването на закона.

4. Моля, обяснете обективните критерии, които са в основата на разликите между бюджета на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет, и позицията на Министерския съвет, и предоставете всяка извършена оценка на вероятните им последици за съдебния персонал, съдебната администрация, натовареността, процесуалните забавяния и достъпа до правосъдие.

5. Моля, предоставете информация за проведените консултации с Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, други съдебни институции, магистрати, съдебни служители и техните представителни организации, и посочете как са взети предвид опасенията и предложенията, повдигнати по време на тези консултации.

6. Моля, посочете всички предприети или предвидени мерки за преразглеждане на законопроекта, така че да се гарантира, че възнаграждението на съдиите, мерките за социално осигуряване и ресурсите, разпределени на съдилищата, отговарят на задълженията на България по член 14 от Международния пакт за граждански и политически права и приложимите международни и регионални стандарти за независимост на съдебната власт. Моля, предоставете също така всякаква допълнителна информация или коментари относно въпросите, повдигнати в настоящото съобщение.

В заключение професорът отбелязва, че всеки получен отговор ще бъде публикуван чрез уебсайта за докладване на съобщенията след 48 часа. Впоследствие те ще бъдат предоставени и в обичайния доклад, който ще бъде представен на Съвета по правата на човека.