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Съдия Владислава Цариградска: Какво се случва, ако изчезне ключово доказателство?

De Fakto 21.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 406 Прегледа

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За хронологията по прикриване  на едно престъпление  

 

Поредното разследване от Борис Митов за “Извън ефир” поставя най-важния въпрос: какво се случва, ако е вярно как може да изчезне ключово доказателство от дело?  НИЩО!

Какво означава това НИЩО?!

Ако в една държава на фона на множество журналистически разкрития и международни доклади могат да се прикриват брутални престъпления срещу правосъдието (на “джуджета и нотариуси”), да се фабрикуват или унищожават доказателства (СГП заявява, че аз съм съдията с неправомерни връзки с Нотариуса, а Ушев и Сие – са “набедени”, Сарафов уличи Теодора Георгиева за подкуп по Чирен, а тя е порицана за процедурни нарушения) да се влияе върху свидетели (делото срещу кмета Коцев), да се фабрикуват компромати срещу съдии и прокурори (стотиците разрешения за таен контрол, не се разследва опита за убийство на прокурора Иво Илиев, а се фабрикуват доказателства стещу него самия), и от всичко това да няма последствия,

то очевидният проблем е в управлението на държавата!

Липсата на правосъдие не само институционална криза в сектора, защото безнаказаността се пренася в живота навън – в сигурността на всеки гражданин, който е или може да стане жертва на тази фабрика за злодеяния, за която истината няма значение, а доказателствата могат да бъдат моделирани според желания резултат.

Затова общественият интерес трябва да се насочи към големия въпрос –

дали държавата изобщо е способна да разследва собствените си представители?!

Докато няма ефективна отговорност за всеки, който укрива, подправя, манипулира или унищожава доказателства, всяко обещание за борба с престъпността ще бъде кух лозунг. Защото най-опасното за една правова държава не е извършеното престъпление, а институционалното решение престъплението да остане без последици, а престъпниците – да бъдат повишени.

За държавата с главно “Д” е точно обратното – важно е страхът от обвинение и компромат да държи скована всяка съвест, която да действа автоматично по заповед.

А подчинените хора стават все по-видими, защото ги правят все по-големи началници.

 

 

 

За откровеното мошеничество и морално пораженство на някои  с тоги и “ разследващи“ протежета, чиято цел е да укрият от отговорност  охранителя на  бившия  и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов,  блъснал възрастен човек на пешеходна пътека,  който починал по – късно,  прочетете тук. хронологията по прикриване  на едно престъпление.  

Не е възмутително, отвратително е, че  имената на замесените са известни,  но както  казва съдия Царигарадка, следва едно голямо НИЩО!

Няма хъс за професионално майсторство,  няма изкушение да бъдат разобличени  бандитите  в самата правоохранителна служба,  няма и гняв към грозиня грабеж на  доказателства, няма милост към загиналия човек,  прехвърлят вината на жертвата с ясна цел  – да бъде  спасен  „нашият“ човек от Семейството.

Но и защо да се морят  –  заплатите им в  кърпа вързани  до пенсия, готови са на чудеса стане ли дума,  че са преувеличени.  А  в подобин случаи – те просто трябва  да им се отнемат  до изясняване на ситуацията.

Стига „куцо и сакато“  се е ползвало от правилата за честните магистрати и служители на реда.  Но кой да направи  това като  нагоре по – веригата е  НИЩОТО.

Адмирации за колегата Борис Спасов!

( Дефактоj)

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