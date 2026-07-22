Коцев: Действията за отстраняване на незаконното строителство в „Баба Алино“ не спират, но бюрокрация бави премахването

Процедурите по установяване и премахване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна вървят по законовия ред, но изискват време заради многобройните административни и съдебни процедури.

Това каза кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му до момента вече са издадени около 16 нови констативни акта, като се очакват и още след приключването на предвидените в закона срокове.

Коцев обясни, че процедурата не позволява незаконните строежи да бъдат премахнати веднага. Първо се издават констативни протоколи и актове за установяване на незаконно строителство. След това собствениците имат право да ги обжалват в съда. Едва след приключването на тази процедура може да бъде издадена заповед за премахване, която също подлежи на обжалване.

Създава се усещане, че няма действия, но всъщност се извършват всички стъпки, които законът изисква. Процесът е бавен, но трябва да бъде спазен, коментира кметът.

Той подчерта, че е особено важно документите да бъдат подготвени без пропуски, защото всеки процедурен или правен дефект може да доведе до тяхната отмяна в съда.

Разчитаме на експертите в строителния контрол да подготвят документите така, че да издържат при евентуално съдебно обжалване. В тази материя всяка грешка може да се окаже решаваща, каза Коцев.

Според него проблем представлява и ограниченият капацитет на общинската администрация. Отделът по строителен контрол в момента работи с едва четирима-петима специалисти, докато случаят с Баба Алино изисква значителен експертен ресурс.

Кметът припомни, че след публична заявка от страна на регионалния министър Иван Шишков за оказване на експертна помощ, Община Варна е изпратила официално писмо, с което е поискала съдействие от държавата.

Приемаме подобна помощ и сме готови да работим съвместно. Смятаме, че отговорността трябва да бъде споделена между държавата и общината. До момента обаче не сме получили отговор на писмото си, допълни Коцев.

Той коментира и всеобщото мнение, че цялата отговорност е на кметовете. По думите му строителният контрол е споделена дейност между местната власт и държавните институции. Той припомни, че Регионалната и Националната дирекция за строителен контрол следят и контролират работата на общините и могат да санкционират незаконосъобразни действия.

Коцев изрази мнение, че през годините на общините са били възложени твърде много задължения в тази сфера, без те да разполагат с необходимия ресурс. Според него е необходим разговор за по-активна роля на държавния строителен контрол.

„Баба Алино“ е мащабен казус, който изисква много експертиза и последователност. Незаконното строителство не се изчерпва само със сгради – то може да засяга и инфраструктура, пътна, енергийна и водоснабдителна мрежа, част от които са под контрола на държавните органи, подчерта кметът.

Той беше категоричен, че действията по случая продължават и че целта е всички актове и последващи заповеди да бъдат издадени така, че да издържат в съда и да доведат до реален резултат.

Източник БНР.