НС разреши пребиваване на американски самолети и до 250 военнослужещи в „Безмер“ от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

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Народното събрание (НС) разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Министър-председателят да създаде организация по осигуряване разполагането на силите и средствата, гласува парламентът.

Проектът на решение подкрепиха 136 депутати – от парламентарните групи на „Прогресивна България“ (ПБ) – 121, и от ДПС – 15.

Против бяха 13 депутати – групата на „Възраждане“ и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители – от ПБ.

ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ не участваха в гласуването.

За изпълнението на проекта не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.

Разрешението игнорира факта, че Иран извърши и продължава да извършва атаки срещу трети страни, в които има американско военно присъствие, при това не само срещу военни обекти, но и срещу гражданска инфраструктура. Премиерът не коментира изявлението на иранското външно министерство , в което се казва, че разполагането на американските машини у нас би превърнало България в „съучастник“ на САЩ.

Иран предупреди България да не позволява на САЩ да разположат у нас самолети за военни операции срещу него. Изявлението е на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаей и идва малко след като парламентарната комисия по отбрана гласува за разполагането на 8 самолета и 250 американски военни в авиобаза „Безмер“.

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в американските „агресия и военни престъпления“. Той призовава България да не се превръща в „съучастник на агресори и нарушители на закона“.