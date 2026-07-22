Сергей Станишев: На „Прогресивна България“ искам да кажа да не си търсят извинения за „Безмер“

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Бившият министър-председател на България Сергей Станишев бе специален гост в „Денят на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация. Станишев говори за американските военни самолети, които ще бъдат в авиобаза „Безмер“, предупреждението от Иран и реакцията на всичко това от страна на правителството на Румен Радев.

„Изпълнителното бюро на БСП призовава парламентът да не подкрепи предложението да предоставим авиобаза „Безмер“ за американски самолети цистерни, които ще участват в тази война. На представителите на „Прогресивна България“ искам да кажа да не си търсят извинения. Няма автоматизъм между това споразумение от 2006 година и сегашната ситуация. В предложението пише, че става дума за пряко участие във военни действия в Близкия изток срещу Иран. Това е рисково действие, но така или иначе Иран удря по страните от Залива, които не участват в бойните действия, но имат американски военни бази. Трябва да се има това предвид и да се прави точна, а не е тънка сметка. Това не е война на НАТО, това си е война на САЩ и Израел срещу Иран. Давайки нашата база, ние косвено ставаме част от бойните действия в Близкия изток. Това решение носи сериозни рискове“, заяви Сергей Станишев.