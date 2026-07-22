Последни новини
Home / Гостува ни / Сергей Станишев: На „Прогресивна България“ искам да кажа да не си търсят извинения за „Безмер“

Сергей Станишев: На „Прогресивна България“ искам да кажа да не си търсят извинения за „Безмер“

De Fakto 22.07.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 168 Прегледа

Defakto.bg
Серегй Станишев бивш премиер и два мандата председател на ПЕС

Бившият министър-председател на България Сергей Станишев бе специален гост в „Денят на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация. Станишев говори за американските военни самолети, които ще бъдат в авиобаза „Безмер“, предупреждението от Иран и реакцията на всичко това от страна на правителството на Румен Радев.

Изпълнителното бюро на БСП призовава парламентът да не подкрепи предложението да предоставим авиобаза „Безмер“ за американски самолети цистерни, които ще участват в тази война. На представителите на „Прогресивна България“ искам да кажа да не си търсят извинения. Няма автоматизъм между това споразумение от 2006 година и сегашната ситуация. В предложението пише, че става дума за пряко участие във военни действия в Близкия изток срещу Иран. Това е рисково действие, но така или иначе Иран удря по страните от Залива, които не участват в бойните действия, но имат американски военни бази. Трябва да се има това предвид и да се прави точна, а не е тънка сметка. Това не е война на НАТО, това си е война на САЩ и Израел срещу Иран. Давайки нашата база, ние косвено ставаме част от бойните действия в Близкия изток. Това решение носи сериозни рискове“, заяви Сергей Станишев.

За този мандат нито един български войник не бе ранен и накрая те бяха изтеглени от Ирак“, каза още той.

About De Fakto

Проверете също

Прокурорската колегия отказа на министър Найденов да отстрани от поста градския прокурор на София Емилия Русинова

  Както прогнозирахме по-рано,  Прокурорската колегия на ВСС отказа да отстрани Емилия Русинова от длъжността …

Коцев: Действията за отстраняване на незаконното строителство в „Баба Алино“ не спират, но бюрокрация бави премахването

Процедурите по установяване и премахване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна вървят …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване