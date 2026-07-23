Божидар Божанов за отказа на ВКС да избере съдия Ивайло Йосифов за член на КПК: Укоримо!

Съдиите от Върховния касационен съд не избраха зам.-председателя на Административен съд – Русе Ивайло Йосифов Иванов за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщи „Сега“.

Русенският магистрат бе номиниран от съдия Владислава Цариградска, но получи едва 25 гласа от общо 56 гласували съдии при 55 действителни бюлетини. В резултат на това антикорупционният орган ще започне работа в състав от четирима, вместо предвидените петима членове. Така КПК ще стартира без пълната си квота. Нещо повече, ротацията на председателите частично губи своя смисъл, понеже един от състава няма да може да участва в нея.

По-рано днес парламентарната квота бе попълнена от „Прогресивна България“, които избраха Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи в състава на комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Преди седмица Върховния административен съд избра председателят на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева, а ВАдвсС – излъчи адв. Милен Шопов.

Особено изненадващо е решението на ВКС, отхвърлил номинацията съдия Ивайло Йосифов, нашумял с отказа да се подаде на натиск в казуса “ „Драго каза“ и показал високи етични стандарти , които отрязаха пътя му към председателски пост на Администрътивен съд – Русе.

Публикуваме комeнтара на Божидар Божанов, съпредеседател на „Да, България“, в който няма политика, а недоумение от избора на ВКС.

Божидар Божанов: Очаквах по–висока отговорност към правосъдието

Рядко си позволявам критика към съда. Дългогодишна наша политика е била засилване на съдийското самоуправление и съдийската независимост, поради което и сме предлагали и подкрепяли разширяване на правомощията на общите събрания на съдилищата.

Но днес Върховният касационен съд отказа да избере представител в антикорупционната комисия (КПК). По външни белези може да се съди, че е имало полугласно разбирателство в системата да не се издигат кандидатури и така ВКС да си спести изълчването на член на КПК.

Само че се появи една кандидатура – Ивайло Йосифов, номиниран от съдия Цариградска, който по в представянето си звучеше компетентно и адекватно.

Йосифов е човекът, който се оплака от натиск от страна на член на ВСС (Кояджиков) да не се кандидатира за административен ръководител на русенски съд.

По този случай Висшият съдебен съвет не свърши нищо, а прокуратурата го покри. (Ние планирахме да внесем искане за неговото дисциплинарно освобождаване в предходния парламент, както направихме с Йордан Стоев, но парламентът приключи, а новият има изгледи, че ще избере нов ВСС).

Общото събрание на ВКС днес гласува срещу кандидатурата на Йосифов, като така няма да изпълни закона. С 30 срещу 25 гласа.

Да, основният ангажимент на върховните съдии е да правораздават. През годините ВКС остана вероятно единственият незавладян от задкулисието съд, въпреки системните усилия това да се случи.

Но именно от висотата на върховния съд имат ангажимент към системата на правосъдието като такава.

А тъй като разследващите инспектори на КПК са органи на досъдебното производство, КПК е важен елемент от наказателното правосъдие и включването на ВКС в органите, излъчващи членове на комисията, е за да се гарантира спазването на високи стандарти за законосъобразност – нещо, което предишният състав на КПК нарушаваше брутално.

В тази светлина отказът на ВКС да излъчи член на КПК е укорим.

(Фейсбук)