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Иван Брегов: Запазването на Русинова начело на СГП е важно за кръга, свързан с Нотариуса и Еврото

De Fakto 23.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 281 Прегледа

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Няма институционална реакция на казаното в последния доклад на ЕК. ВСС дори не чете тези доклади, каза в интервю пред БНР Иван Брегов от Института по пазарна икономика (ИПИ).

„Доверявал съм се на докладите на ЕК, но когато не е на власт ЕНП, звучат по един начин, а когато е на власт, тези доклади се дописват в Министерство на правосъдието. Сега дори да са верни като факти, цитирани са и изследвания на ИПИ, не могат да породят легитимност. Големият въпрос е дали всички тези методически указания, къде да бъдат разпределени делата, в кой отдел на прокуратурата, не да подлежат на главния прокурор и административния ръководител, а по друг начин. И да се преосмисли методическото ръководство. Този въпрос стои пред управляващите и кандидатите за ВСС“, коментира Брегов.

Той посочи защо е важно да се изясни изцяло пътуването на градския прокурор на София Емилия Русинова с Пепи Еврото, след като вчера колегията във ВСС отхвърли искането на правосъдния министър тя да бъде освободена като административен ръководител на СГП.

„Важно е кой оглавява СГП, защото в нея са  концентрирани делата, които се водят срещу съдии, прокурори и следователи – разследвания и обвиняване, a и срещу политическия елит. Затова оставането на Русинова е продължение на кръга, свързан с Нотариуса и Еврото. Очевидно тук има такава свързаност и е фактически установена., коментира Брегов.

Много е важно да се проследи развитието на госпожа Русинова, а то неизменно е свързано с кръговете около 8-те дюджета.  А самият факт на пътуването  с бившия следовател е безпорно дисциплинарно укоримо, защото разкрива принадлежност към тези кръгове, тази е фактически установена свързаност е установена вече.

Не е установена единствено от дисциплинарния състав, който замота дисциплинарката на Борислав Сарафов и със същите прийоми сега  мотаят и дисциплинарното производство на госпожа Русинова.   Това в съдебната власт поражда едни последици, в политиката пораждат други последици, защото знаем, че те са два скачени съда, които много добре си взаимодействат, не обаче по установените конституционни предлагания.

Според Брегов е важно за определени среди Русинова да остане начело на СГП, защото предстоят избори за нов ВСС.  Формално  ВСС ги организира, но ние сме наясно  че административните ръководители ще са тези, които ще имат ключовата роля, каза той.

„Очевидно тези 2 кръга на Нотариуса и Еврото са силни в прокуратурата и да предположим, че са толкова силни и в съда.“

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