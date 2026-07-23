Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на опозицията срещу разпределените квотите в ЦИК

Депутатите поискаха да се установи противоконституционност на част от Указ №170 от 29 май 2026 г. на президента на Илияна Йотова и Приложение №1 към т. 3.2. от Правилата за провеждане на публични консултации и процедура за назначаване на състав на Централната избирателна комисия.

В тези правила бе посочено, че управляващите от „Прогресивна България“ ще имат 7 от общо 15-те бъдещи членове, а макар разпределението да им отрежда 8 места, законът не позволява една паритя да има мнозинство. Разпределението на останалите партии според изчисленията гласеше: 3 за ГЕРБ, 2 общо за ПП и ДБ, 2 за ДПС и едно за „Възраждане“.

Според ДБ и ПП това изчисление е в противоречие с Изборния кодекс, който определя както принципа за пропорционално разпределение на местата в ЦИК, така и използвания метод на най-големия остатък (Хеър-Ниймайер).

„Вместо да възпроизведе законовия текст, Приложение № 1 съдържа самостоятелна методика за разпределение, при която първо се извършва разпределение на всички 15 места, а едва след това се прилага ограничението представителите на една партия или коалиция да не формират мнозинство в ЦИК. По този начин чрез указ е въведено разрешение на въпрос, който законът не урежда изрично“, заявяват депутатите в искането си.

Вносителят оспорва създаването от президента на „правило с първично нормативно съдържание“, което излиза извън президентските правомощия и нарушава принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Посочва също, че държавният глава е „въвел собствен алгоритъм“ за прилагането на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК) и „фактически е изменил действието“ му. Това е определено като „конституционно нетърпимо навлизане в компетентността на законодателната власт“, което е съпроводено с позовавания на решения на конституционната юрисдикция.

От ПП–ДБ претендират още едно място в ЦИК за сметка на ДПС.

Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира президентът Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя.