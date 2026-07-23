Николай Найденов за Русинова: Очаквах известен разум, но очевидно статуквото продължава по добре познатия начин

Министърът на правосъдието Николай Найденов най-вероятно ще обжалва вчерашния отказ на Прокурорската колегия да отстрани временно от поста ѝ като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова.

Очаквам да видя добре написани мотиви, с които да се обясни защо моето искане е неоснователно. Изтекоха някои данни, че тези мотиви са свързани с това, че нямало данни за възможност Емилия Русинова да упражнява влияние върху прокурорите от СГС, каза Найденов. По думите му, ако това е така, мотивите не са състоятелни, каза той.

Найденов поиска от Прокурорската колегия на ВСС да отстрани временно прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура (СГП), докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея.

„Не съм и очаквал друго развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум“, каза още министърът.

На въпрос защо според него се прави всичко възможно Емилия Русинова на всяка цена да продължи да бъде градски прокурор, правосъдният министър отговори, че не би си позволил да спекулира, но се съгласи, че вероятно причината е, че в Софийската градска прокуратура се разглеждат едни от най-общественозначимите дела. Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че това отношение към Емилия Русинова е свързано именно с някое от тях. Мога да предположа, че едно от тези разследвания е свързано с т.нар. „Хемусгейт“, по което ситуацията е повече от притеснителна предвид дългия период, в който не се извършва нищо, коментира Найденов. След като част от разследванията по това производство бяха направени публични, то по никакъв начин не продължи, добави министърът. Най-вече, ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалните прокурори по това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване, каза още министърът. Той добави, че след като делата са в прокуратурата, е несериозно да се твърди, че член на изпълнителната власт може да оказва каквото и да е влияние по тях.

Найденов очаква Върховният административен съд да уважи евентуална негова жалба срещу отказа на Прокурорската колегия да отстрани временно Емилия Русинова, както и дисциплинарната процедура срещу нея заради данни за съвместни пътувания преди години със сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров – Еврото, да приключи в разумен срок