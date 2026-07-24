Варненският апелативен съд потвърди 6 години лишаване от свобода за притежание на голямо количество фентанил

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Варненският апелативен съд потвърди присъда на Окръжeн съд – Търговище, с която подсъдимият Светлин В. е бил лишен от свобода за 6 години и глоба в размер на 15 хиляди евро. Наказанието е за притежание и разпространение на фентанил в големи размери.

Производството е протекло при съкратено съдебно следствие – подсъдимият е признал описаните в обвинителния акт факти, което е задължило съда да намали наказанието с 1/3. Първоинстанционният съдебен акт е обжалван от подсъдимия и протестиран от прокуратурата – и двете страни смятат за несправедливо наложеното наказание с противоположни аргументи. Защитата оспорва оценката на инкриминираното количество фентанил, като настоява да се вземе предвид само наркотичното вещество, а не на цялата смес.

На 24 юни миналата година Светлин В. пътувал с автомобил от Варна за София и бил спрял за проверка от пътната полиция. Над акумулатора били открити пакети с кафяво вещество. Според заключението на физико-химическа експертиза иззетите 792.15 грама съдържали /около 1.8% фентанил, парацетамол и кофеин. Стойността е близо 54 600 евро.

Според заключението на вещите лица , фентанилът, приложен венозно води до потискане на дишането с последица бърза смърт. Той не може да се разпространява самостоятелно, защото би довел до незабавен летален край. С това се обяснява смесването му с други макроелементи.

Установеното количество несъмнено е било държано с цел разпространение, за което сочат начинът на пакетиране и укриването в двигателния отсек на МПС.

Подсъдимият е знаел, че в сместа има фентанил. По мнението на съдебния състав, обществената опасност на деянието е висока – тя произтича от вида на наркотичното вещество, класифицирано като крайно опасно с оглед риска от внезапна смърт.

Макар фентанилът да не е водещата по количество субстанция в сместа, неговата висока токсичност е несъмнено установена, тя е крайно опасна, и предвид количеството му, съвсем реалистично може да се посочи, че рискът за здравето би бил за голям брой наркозависими, се казва в съдебното решение.

Като отегчаващи обстоятелства, съдът отбеляза трайно установените престъпни нагласи на дееца, които еволюират във времето, за сметка на неефективността на упражнената наказателна репресия.

Той е осъждан многократно за разнообразни престъпления – против собствеността, против личността, против правосъдието, против здравето и против реда и общественото спокойствие.

Значителният превес на отегчаващите вината обстоятелства изисква санкция над средния размер, предвиден в закона. Справедливо е подсъдимият да бъде наказан с 9 години лишаване от свобода, което след задължителното намаляване с 1/3 означава 6 години, изтърпени при строг режим.

Решението на Варненския апелативен съд може да се обжалва и протестира пред ВКС.