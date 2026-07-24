Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза тя в ефира на БНТ. Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент и допълни, че премиерът Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата ѝ.

По отношение на очакваната подкрепа от политическите формации, Йотова заяви, че това е решение на политическите партии. И подчерта, че политическата й биография е пряко свързана с БСП, затова би очаквала подкрепа от партията.

„Аз ще бъда винаги човекът, който защитава независимостта на тази институция, защото тя е важна не само тъй-като съществува в основния закон на държавата. Тя е важна точно за да бъде онова място за разговор. Онова място, в което се чува гласът на всеки, независимо дали е тук, в страната, или навън. Място, в което институциите винаги са добре дошли, в което партии и политици винаги са добре дошли, но което трябва да ражда с консенсус и големите идеи за България“, каза президентът.

Вв Facebook лидерът на БСП Крум Зарков обяви своята подкрепа към нейната кандидатура. „Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи и подкрепата на всички социалисти“, написа той.

За бюджета

Държавният глава заяви, че е получила петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година.

„Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев. И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в Маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност.“ Илияна Йотова каза още че бюджетите за Общественото осигуряване и Здравната каса вече са отпътували за „Държавен вестник“. За американските самолети

Йотова коментира и решението в страната да бъдат разположени американски самолети-цистерни в база „Безмер“, като посочи, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.

„В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка“, заяви президентът Йотова.

Според държавния глава България трябва да се позиционира изключително коректно и конкретно и което и да е правителство след това да се придържа към тази рамка. България трябва да бъде предвидима страна, включително по въпроса за самолетите,“ подчерта тя.

По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:

„Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички.“

За Коалицията на желаещите

Йотова обясни, че Коалицията на желаещите за нея е Коалиция на желанието, тъй като липсва консолидирана европейска позиция за войната в Украйна.

В отговор на въпрос президентът обясни, че смята грешка действията на външния министър в Киев: