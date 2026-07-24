Варненският окръжен съд ще решава мярката за неотклонение на мъжа, отвлякъл 11–годишната Наталия

Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Той беше задържан на вчера, малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози, съобщи БТА.
Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си,
Срещу Асен Симеонов ще бъдат повдигнати четири обвинения, съобщи на брифинг говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Най-тежкото обвинения е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, ненавършило 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, Симеонов може да получи лишаване от свобода от 10 до 20 години, или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото му, или на част от него, обясни прокурорът.
Другите обвинения ще бъдат за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на момичето, както и за причинената ѝ средна телесна повреда в условията на опасен рецидив.
Задържаният има 12 присъди – за кражби, грабежи и нанасяне на телесни повреди, каза още Лазаров. По думите му последната е за кражба и е изтърпяна през октомври 2021 година.
Прокурорът допълни, че състоянието на детето тепърва ще бъде изяснено, но резултатите няма да бъдат представени пред медиите, тъй като то е на 11 години. Според него момичето или ще бъде върнато при майка му, или ще бъде изведено в защитена среда.
Говорителят на Окръжната прокуратура поздрави специално полицията за работата ѝ по този случай.
Симеонов бе задържан при мащабна акция в Шуменско, осъществена между 17 и 23 юли, съобщи пресцентърът на Областната дирекция (ОД) на МВР. В операцията са участвали над 50 служители на ОД на МВР в Шумен и Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.
Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.
Издирването на 11-годишната Наталия започна в началото на юли, когато от Дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съобщиха във Фейсбук, че е активирана системата AMBER Alert за изчезнало дете. На 3 юли бе активирана системата BG-Alert на три области – Варна, Бургас и Шумен.
По БТА