Съдът наложи задържане под стража на Асен Симеонов, обвинен за отвличане на 11- годишната Наталия

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Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Асен Симеонов от село Константиново по обвинение за отвличане на 11-годишната Наталия.

Съдиите определиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ заради нахлуването на 30 юни в дома на бившата си приятелка, а след като й нанесълпобой, отвлякъл 11-годишната ѝ дъщеря Наталия.

След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са събрани достатъчно доказателства – свидетелски показания, както и обясненията на 40-годиния мъж, от които съдът може да направи обосновано предположение за неговата съпричастност към престъпленията, за които е привлечен.

Те са тежки умишлени и част от тях са извършени в условията на опасен рецидив. От неговото поведение – близо месец се е укривал успешно от органите на реда, както и от предишната му съдимост, съдът заключава, че се касае за лице с висока степен на обществена опасност, за което рискът да се укрие или да

извърши престъпление е реален.

Определението на съда подлежи на обжалване в тридневен срок, считано от днес.

При постъпване на жалба делото ще бъде разгледано от Апелативен съд – Варна на 4 август 2026 година.

Мъжът беше задържан преди два дни в село Овчарово при опит да извърши кражба на храна от местен магазин. Детето беше открито в близост до мястото на задържането и по информация на органите на реда е било в добро физическо и здравословно състояние. Детето е било изплашено , но споделило, че е щастливо, че са ги открили.

Близките ѝ са успели да я видят и според тях детето е в добро състояие. По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия.

Пред разследващите задържаният казал, че мотивът за отвличането е свързан с личните му отношения с майката на момичето.

По информация на разследващите Симеонов се е укривал основно в слънчогледови и други земеделски масиви край железопътната линия между Варна и София. Полицията обясни, че през деня използвал гъстата растителност, за да остане незабелязан, а се придвижвал предимно през нощта.

В акцията за откриване на похитителя са участвали полицаи от Шумен и Варна.