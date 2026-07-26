Георги Кандев още не решил дали е готов да влезе политиката

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По думите му напускането му на системата се дължи на липса на достатъчно подкрепа.

„Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в картинката за обичайния полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги не по професионален принцип, а по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам пощата, аз съм човек на действието. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен“, обясни в предаването „На Фокус“ бившият главен секретар на МВР в служебното правителство Георги Кандев.

Допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично.

„Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров би бил добър кандидат за президент“, смята Кандев.

Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.

Относно познанството си с Юлиян Янков – Картофа Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му.

„След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда.

Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира още Кандев.

Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.

На въпрос на водещата мръсна игра ли е политиката, отговори: Абсолютно съм сигурен , че политиката е мръсна игра. Човек винаги си струва да поема рискове, стига те да са пресметнати.

Ако човек приема нещата като част от служението на страната, но под друга форма, защо да ни си заслужава“, заяви Кандев.

Той отказа да коментира кандидатпрезидентската битка и включването в нея на определени личности.

По-рано през деня бившият сружебен премиер Андрей Гюров, смятан за кандитат на десницаката за президент, заяви „Неделя 150“ на БНР , че още не е взел решение:

Предстоящите президентски избори са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа“.

Цялото интервю с Георги Кандев тук