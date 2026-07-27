КЗК наложи санкция от близо 15 000 евро на дружество, възпрепятствало проверка по разследване за картел

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Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при извършване на проверка на място в рамките на разследване за картел.

Санкцията е в рамките на максимално допустимия по Закона за защита на конкуренцията размер – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.

Става дума за обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

През април екипи на антимонополния орган със съдействието на служители на МВР и след съдебно разрешение извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки.

В хода на проверката в работните помещения на едно от дружествата възникнаха пречки и затруднения, които възпрепятстваха провеждането ѝ. По време на проверката са изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, както и е прекъснат достъпът до друго чат приложение, се казва в съобщение на КЗК.

Комисията приема, че дружеството не е изпълнило задължението си за оказване на съдействие, като с действията си възпрепятства упражняването на контролните правомощия на КЗК.

Наложената санкция е в рамките на максимално допустимия по закон размер и има за цел да предотврати подобни нарушения, които възпрепятстват ефективното упражняване на правомощията на антимонополния орган.

Решението подлежи на обжалване.