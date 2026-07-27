Министър Николай Найденов: За целия управленски мандат имаме за цел да въведем нова наказателна политика

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Всички прокурори, участвали в „качването на трупчета“ на делото Хемусгейт“, са повишени.

Ще положим усилия хората, които са злоупотребявали с власт, да получат справедливост, каквато заслужават.

Имаме цел за целия управленски мандат – нова наказателна политика, за която ще ангажираме екипи от най-сериозните ни юридически умове.

Искаме да направим – но това е задача за цял мандат – цялостна реформа в наказателната политика .Както в наказанията, така и в начина на тяхното налагане в процеса. Това заявява правосъдният министър Николай Найденов в интервю за „Гласове“ .

Защото НК е може би най-старият кодекс, който в момента действа. Там има мъртви състави, неща, които са били актуални преди 40 г., но които сега не съществуват като престъпления. Има и престъпления, за които не са достатъчно адекватни наказанията за тях и въобще се поставя въпросът кое е по-голямо наказание – една условна присъда или една сериозна имуществена санкция, кое има повече възпиращо и възпитаващо действие? Всичко това искаме да го преразгледаме именно с цел създаване на условия за справедливост – на хората, които са пострадали от престъпления и възмездие и поправка за извършителите на престъпления.

Така че този процес ще изисква доста сериозен човешки капитал. Ние искаме да ангажираме най-светлите умове, които имаме, а ние имаме такива. Не само хора от практиката, а хора и от науката, хора от съда, хора и от прокуратурата – едни екипи, които ще направят действащи текстове, които да могат да бъдат лесно приложими, а не поредните кръпки, които реално ще доведат до много скромни резултати.

Ще променим модела, по който да бъдат избирани тримата големи в съдебната система

– председателите на ВКС, на ВАС и главния прокурор, преди да пристъпим към номиниране на конкретна личност за главен прокурор.

Подготвяме законодателни промени, които да прецизират критериите към бъдещия главен прокурор и не само към него, а и към т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на ВКС, ВАС и главен прокурор. Не само да направим този избор публичен и с участие на обществеността, която да може да задава своите въпроси, да получава отговори, да тества идеи и концепции, но и с възможността тези хора да докажат своята професионална пригодност и най-вече нравствените си качества, тоест, дали те ще бъдат податливи на всякакъв вид влияние или друг вид нерегламентирани взаимодействия. Когато направим тези законодателни промени, тогава по тях ще търсим главен прокурор.

Ще положим всички усилия хората, които са злоупотребявали с власт, да получат справедливост – такава, каквато заслужават.

Но да я получат от справедлив съд, от безпристрастна прокуратура и в рамките на един справедлив процес. Защото другият вариант, бързият, с арест за 24 часа, действително той е много ефектен за краткия момент, след което обаче завършва с разходи за държавата, защото тя трябва да плаща обезщетения на този човек. Така че това е нашата първа задача – да създадем предпоставките виновните, които са извършвали престъпления, да получат адекватни справедливи присъди, а те са невъзможни без независима прокуратура, без достатъчно задълбочено разследване, тъй като в повечето случаи това са престъпления, резултат от усложнена престъпна дейност, те трудно се доказват, трябват смели хора, които са компетентни и които са най-вече независими.

Искаме да създадем първо тези предпоставки. Иначе бързите резултати са много изкушаващи. Ние можем да го направим, но в дългосрочен план те не са трайни.

Няма никаква сделка с ГЕРБ и ДПС, нито с ПП, нито с ДБ

Наблюдавам публичното говорене и особено в някои кратки форми във Фейсбук, което се разделя на две. Едното е – те са се разбрали с Пеевски и с Борисов в различни конфигурации, другото е – те са като предишните или по-зле от предишните. И двете твърдения не са верни.

Ние виждаме желанието на част от опозиционните партии, включително и на Пеевски, и на Борисов, да се долепят до ПБ, да гласуват с нас, да ни подкрепят, поне видимо в решенията, но това прилепяне по-скоро не е добронамерено. То е опит за принизяване към това, което те олицетворяват, именно за да можем да станем обекти на тези атаки.

Дори бих казал, че не съм много убеден, че хората от старата сглобка са се развели напълно, защото те имат някакво съгласувано действие помежду си.

Случаят „Хемусгейт“ е показателен за това колко е важен ръководителят на Софийска градска прокуратура –

всички прокурори, участвали в „качването на трупчета“ на делото, са повишени.

Ценността на градския прокурор, независимо кой е той, е, че в СГП са съсредоточени най-чувствителните преписки, свързани с магистрати, с политици, с лица, заемащи висши публични длъжности. Като един такъв пример може да се даде т.нар. „Хемусгейт“. Там парите са похарчени, магистралата я няма. Имаше пари в чували… Но реално там нещата са спрели, ние не знаем на какъв етап са спрели, само знаем, че са спрели.

Имаме информация, че прокурорите, които са способствали това дело да се качи на трупчета, вече са по различните йерархични нива повишени, при това – незабавно, може би заради услугите, които са направили, а може би заради техните професионални постижения, аз не искам да предопределям и да твърдя нищо. Но това са фактите.

И всъщност проблемът със СГП е именно този – че в нея е съсредоточен този инструментариум, който се използва понякога за влияние. И изкушението към административния ръководител е голямо.

Така че ние се фиксираме върху фигурата на главния прокурор, но, сигурен съм, че ако питате Вашите зрители и слушатели кой е главният прокурор в момента, може би няма да се сетят веднага.

Което означава, че главният прокурор, дори да не е силна личност, проблемите в прокуратурата остават. И ако сега нямаме силен главен прокурор, поради факта, че имаме временно изпълняващ тази длъжност, в момента имаме силни „главни прокурори“ по места –

апелативните и окръжните прокурори са своеобразни феодални владетели, които понякога си правят каквото си искат.

За случая с реабилитирания със съдебно решение педофил, започнал работа в училище, защото свидетелството му за съдимост е чисто – такъв тип престъпления ще бъдат вписвани в свидетелството за съдимост и се надявам да получа широка обществена подкрепа за тази законодателна инициатива:

Това в крайна сметка е станало със съдебно решение, за което аз не получих допълнителна информация, въпреки че изисках такава. Подобен случай показва, че системата не работи. Ние ще предприемем действия за вписване на такъв вид престъпления, дори да е настъпила реабилитация, в свидетелството за съдимост, тъй като при подобни случаи, когато става въпрос за сериозни обществени интереси, в крайна сметка за хора, които имат наклонности да посягат към най-ценното ни, тук безспорно съм сигурен, че ще намерим пълна обществена подкрепа и ще го направим. Но в подобни случаи – за съжаление не само в България, ще бъдем особено безкомпромисни, тъй като това явление трябва да бъде изкоренявано в най-ранен стадий. При реабилитация това означава заличаване на последиците от изтърпяното наказание, от наложената присъда и реално в много ограничен кръг от случаи някой може да види, че този човек е осъждан за това престъпление.

Имаме цел за целия управленски мандат – нова наказателна политика, за която ще ангажираме екипи от най-сериозните ни юридически умове.

Искаме да направим – но това е задача за цял мандат – цялостна реформа в наказателната политика .Както в наказанията, така и в начина на тяхното налагане в процеса. Това заявява правосъдният министър Николай Найденов в интервю за „Гласове“ .

Защото НК е може би най-старият кодекс, който в момента действа. Там има мъртви състави, неща, които са били актуални преди 40 г., но които сега не съществуват като престъпления. Има и престъпления, за които не са достатъчно адекватни наказанията за тях и въобще се поставя въпросът кое е по-голямо наказание – една условна присъда или една сериозна имуществена санкция, кое има повече възпиращо и възпитаващо действие? Всичко това искаме да го преразгледаме именно с цел създаване на условия за справедливост – на хората, които са пострадали от престъпления и възмездие и поправка за извършителите на престъпления.

Така че този процес ще изисква доста сериозен човешки капитал. Ние искаме да ангажираме най-светлите умове, които имаме, а ние имаме такива. Не само хора от практиката, а хора и от науката, хора от съда, хора и от прокуратурата – едни екипи, които ще направят действащи текстове, които да могат да бъдат лесно приложими, а не поредните кръпки, които реално ще доведат до много скромни резултати.



Ще направим модела, по който да бъдат избирани тримата големи в съдебната система – председателите на ВКС, на ВАС и главния прокурор, преди да пристъпим към номиниране на конкретна личност за главен прокурор. Подготвяме законодателни промени, които да прецизират критериите към бъдещия главен прокурор и не само към него, а и към т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на ВКС, ВАС и главен прокурор. Не само да направим този избор публичен и с участие на обществеността, която да може да задава своите въпроси, да получава отговори, да тества идеи и концепции, но и с възможността тези хора да докажат своята професионална пригодност и най-вече нравствените си качества, тоест, дали те ще бъдат податливи на всякакъв вид влияние или друг вид нерегламентирани взаимодействия. Когато направим тези законодателни промени, тогава по тях ще търсим главен прокурор.

Ще положим всички усилия хората, които са злоупотребявали с власт, да получат справедливост – такава, каквато заслужават.

Но да я получат от справедлив съд, от безпристрастна прокуратура и в рамките на един справедлив процес. Защото другият вариант, бързият, с арест за 24 часа, действително той е много ефектен за краткия момент, след което обаче завършва с разходи за държавата, защото тя трябва да плаща обезщетения на този човек. Така че това е нашата първа задача – да създадем предпоставките виновните, които са извършвали престъпления, да получат адекватни справедливи присъди, а те са невъзможни без независима прокуратура, без достатъчно задълбочено разследване, тъй като в повечето случаи това са престъпления, резултат от усложнена престъпна дейност, те трудно се доказват, трябват смели хора, които са компетентни и които са най-вече независими.

Искаме да създадем първо тези предпоставки. Иначе бързите резултати са много изкушаващи. Ние можем да го направим, но в дългосрочен план те не са трайни.



Няма никаква сделка с ГЕРБ и ДПС, нито с ПП, нито с ДБ

Наблюдавам публичното говорене и особено в някои кратки форми във Фейсбук, което се разделя на две. Едното е – те са се разбрали с Пеевски и с Борисов в различни конфигурации, другото е – те са като предишните или по-зле от предишните. И двете твърдения не са верни.

Ние виждаме желанието на част от опозиционните партии, включително и на Пеевски, и на Борисов, да се долепят до ПБ, да гласуват с нас, да ни подкрепят, поне видимо в решенията, но това прилепяне по-скоро не е добронамерено. То е опит за принизяване към това, което те олицетворяват, именно за да можем да станем обекти на тези атаки.

Дори бих казал, че не съм много убеден, че хората от старата сглобка са се развели напълно, защото те имат някакво съгласувано действие помежду си.

Случаят „Хемусгейт“ е показателен за това колко е важен ръководителят на Софийска градска прокуратура –

всички прокурори, участвали в „качването на трупчета“ на делото, са повишени.

Ценността на градския прокурор, независимо кой е той, е, че в СГП са съсредоточени най-чувствителните преписки, свързани с магистрати, с политици, с лица, заемащи висши публични длъжности. Като един такъв пример може да се даде т.нар. „Хемусгейт“. Там парите са похарчени, магистралата я няма. Имаше пари в чували… Но реално там нещата са спрели, ние не знаем на какъв етап са спрели, само знаем, че са спрели.

Имаме информация, че прокурорите, които са способствали това дело да се качи на трупчета, вече са по различните йерархични нива повишени, при това – незабавно, може би заради услугите, които са направили, а може би заради техните професионални постижения, аз не искам да предопределям и да твърдя нищо. Но това са фактите.

И всъщност проблемът със СГП е именно този – че в нея е съсредоточен този инструментариум, който се използва понякога за влияние. И изкушението към административния ръководител е голямо.

Така че ние се фиксираме върху фигурата на главния прокурор, но, сигурен съм, че ако питате Вашите зрители и слушатели кой е главният прокурор в момента, може би няма да се сетят веднага.

Което означава, че главният прокурор, дори да не е силна личност, проблемите в прокуратурата остават. И ако сега нямаме силен главен прокурор, поради факта, че имаме временно изпълняващ тази длъжност, в момента имаме силни „главни прокурори“ по места –

апелативните и окръжните прокурори са своеобразни феодални владетели, които понякога си правят каквото си искат.

За случая с реабилитирания със съдебно решение педофил, започнал работа в училище, защото свидетелството му за съдимост е чисто – такъв тип престъпления ще бъдат вписвани в свидетелството за съдимост и се надявам да получа широка обществена подкрепа за тази законодателна инициатива: