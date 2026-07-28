Правна комисия окончателно прие гласуването по избори да e машинно (с някои изключения), машините спират да са принтери

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Окончатело правна комисия прие машинното гласуване да е основен способ за подаване на гласове в предстоящите президентски избори, но и не само. Изключение е предвидено само в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, както и при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други.

Не се прие предложение на „Продължаваме промяната“ хартиената бюлетина да остане в секции до 100 души.

Машините спират да са принтери,

както бяха решили предишните управляващи – те ще отпечатват протоколи, данните от които се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна комисия чрез прехвърляне от записващото техническо устройство, прие правната комисия. Данните от записващото техническо устройство се сверяват с данните от протокола от машинното гласуване, неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия.

След провеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка от машинното гласуване, прие още правната комисия.

При идентифицирането на избирателите в избирателните секции се използват устройства за сканиране на документи за самоличност, прие още комисията. Избирателят получава съобщение за приключване на гласуването, отпечатва се контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата при спазване на разпоредбите на ЦИК.

При установяване на резултатите от гласуването броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване. Секционната избирателна комисия извършва контролно преброяване на контролните разписки от машинно гласуване.

Идея за незрящите

Предложение за Прието беше предложението на Иван Янев (ПБ) машините за гласуване да се оборудват с функционалности, които осигуряват на избирателите със зрителни увреждания възможност да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при спазване тайната на вот, но комисията реши да отложи влизането в сила на тази разпоредба с една година. „Ще трябва да се обяви обществена поръчка, няма техническа готовност за такова обезпечавана, предложението обаче е много добро“, обясни Янка Тянкова защо сега не може да се подкрепи идеята.

Отпадна ограничението за до 20 секции

в държави извън Европейския съюз, това бе друг водещ аспект на промените.

Таванът беше поставен през февруари т.г. по предложение на „Възраждане“, подкрепено от ГЕРБ, ИТН и част от депутатите на БСП. Замисълът на националистите беше да се възпрепятства гласуването в Турция. Засегнати от промяната бяха и сънародниците ни в САЩ и Великобритания. Сега управляващите от ПБ, зад които застанаха ПП, ДБ и ДПС, отстраниха ограничението.

Комисията подкрепи предложението на Петър Петров от „Възраждане“ заседанията на общинските избирателни комисии да се излъчват в реално време чрез интернет страницата на ОИК, на която предварително се обявява проект за дневен ред, но отхвърли идеята му да се въведе образователен ценз – поне основно образование, за членове на секционната избирателна комисия.

Отпадна район „Чужбина“

и така за произвеждане на изборите територията на страната се разделя на 31 многомандатни изборни района, в това число три в област София-град и два в област Пловдив. Досега с район „Чужбина“, от който се формират четири мандата, районите бяха 32.

От „Продължаваме промяната“ се обявиха срещу отпадането на избирателния район извън страната. „Нека не заличаваме района, да го оставим с отложено действие„, предложи Велислав Величков. Срещу премахването на район „Чужбина“ се обяви и Общественият съвет към ЦИК.

Изключително голям е рискът такива важни законодателни промени да се правят на крак, отбеляза Янка Тянкова, председателят на правната комисия. Освен това в чужбина трябва също да се осигурят машини, заяви тя.

Има около 1200 повредени машини, които до този момент не може да се каже дали ще могат да се ремонтират, каза още тя. Посочи , че е имала разговор с ЦИК по темата. По думите ѝ ще трябва още да се обяви обществена поръчка, но преди това е необходимо да има указ на президента за насрочване на избори.

Отхвърлено беше предложението на Халил Летифов от ДПС за въвеждане на машинно гласуване с оптично устройство за сканиране. Хамид Хамид коментира, че сегашните машини са се провалили в България и в света, дали са дефекти и припомни запис от заседание на „Продължаваме промяната“ , в който става дума за „ала-бала с машините“.

Янка Тянкова обясни, че „Прогресивна България“ няма да подкрепи предложението за оптичните устройства за сканиране, тъй като към момента няма достатъчно експертиза, експертно мнение, дали тези машини са качествени, дали дават по-големи гаранции за честността на вота. По думите ѝ внедряването на нови устройства изисква цялостна ревизия на Изборния кодекс и това е нещо, което предстои. Ако предложението се приеме, според Тянкова, трябва да има разумен отлагателен срок. Прилагането на такива устройства предполага и сериозни финансови разходи.

Предложението стои за в бъдеще, посочи председателят на правната комисия.

Управляващите оттеглиха идеята си МВР също да участва при проверката на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете.

„Оттегляме предложението, за да се разсеят съмненията, че МВР може да манипулира изборите“, обясни Тянкова.

<