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Президентът приема на „Дондуков“ 2 представители на „ПП“, които внасят петиция за вето на държавния бюджет

De Fakto 28.07.2026 Законът Напишете коментар 187 Прегледа

Defakto.bg

Президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от президентството.

Лидерът на ПП  Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г., одобрен от Парламента в петък. До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 хиляди подписа.

В петък, след като парламентът одобри план-сметката за тази година, от “Продължаваме промяната“ поискаха президентът да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026 г. заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.

Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници.

Одобрените от Парламента  бюджети  на  държавното обществено осигуряване и на здравната каса за тази година   са обнародвани в днешния брой 68 на “Държавен вестник“.

Ние получихме около 25-26 становища по отношение на т. нар. “малки бюджети“. Нито едно от тях не призоваваше към вето на президента. Много внимателно гледахме буквално всеки текст, двата малки бюджета нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Аз ги разписах далеч преди петицията да стане факт на колегите от “Продължаваме промяната“. Също ще направим и с големия бюджет. Юристите от президентската администрация отново ще се запознаят с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини, отбеляза президентът Йотова.

 

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