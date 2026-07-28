Румен Радев: Коалицията на „Прогресивна България“ ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите, добави премиерът.

За 10 години с нея водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика, това е сложна битка, изискваща подкрепа на обществото и на институциите, каза още Радев.

Заедно с коалиционните ни партньори решихме да подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова. Това каза пред журналисти премиерът и лидер на политическа партия „Прогресивна България“ Румен Радев след заседание на Изпълнителния съвет на партията.

Знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, така че с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка – президент и вицепрезидент“,заяви премиерът Румен Радев на пресконференция.

„Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на госпожа Йотова„, отбеляза той.

Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция, защото ние с госпожа Йотова доказахме, че в тези девет нелеки години ние бяхме единствената президентска двойка, която показа единство в нашата отговорна мисия, допълни той. Няма значение от какви среди произлиза, трябва да има преди всичко сърце за България – това е най-важното, каза още Радев.

Той не коментира конкуренцията на Йотова в дясно, където все още няма обявен кандидат. В предаването на „Неделя 150“ по БНР доскорошният служебен премиер Андрей Гюров заяви, че още не е решил дали ще участва в президентската надпревара.

Попитан за призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде избрана фигура, издигната също от Инициативен комитет и дали тя би била конкуренция, Румен Радев коментира, че лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Резултатите от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че „той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми“, допълни Радев.

Относно американските самолети – цистерни в авиобаза „Безмер“, Радев изтъкна днес, че те са много по-малко на брой и на много по-безопасно място от някогашното базиране на летище София на 15 самолета – цистерни.