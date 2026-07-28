Съдийската колегия освободи с почести съдиите Спас Иванчев и бригаден ген. Румен Петков поради пенсиониране и още кадрови

Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност съдия върховня съдия Спас Иванчев поради навършване на пределната възсраст от 65 годин по Конституция. Той бе изпратен със „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда.
Изключиелно старателен, презицен и отговорен при упражняване на съдийската професия, каза Вероника Имов, като му пожела здраве и много енергия за предизвикятелствата на времето.
По същата причина бе освобободен от държност и бригаден генерал Румен Любенов Петков, и.ф. „административен ръководител – председател“ на Военно-апелативния съд, Той бе освободен с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда и висока оценка за работата му.
Ген. Петкав многократно е награждаван от министъ на отбраната за съдебана му дейности богатия опит и качестов на съдебните му актове в съдебните съдилища, а през 2024 г. е уддостоен със зването бригаден генерал, отбеляза Галина Захарова.
Съдийската колегия с 9 гласа прие на неговато място като и.ф. предеседател на Военно – апелативния съд да бъде определена съдия полк. Лидия Евлогиева – Иванова, досега заместник на адмиистративния ръководител, считано от 1 август до встъпване в длъжност на титуляр на поста.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ВАС.
Колегията единодушно прие решение за повишаване в длъжност в административните съдилища на 17 класирани кандидати по конкурс на СК от 2024 г., срещу които не е постъпило нито едно възражение.
Но СК отложи самото повишаване на основание чл.30 ал. 8 и ал.8 т.2 от ЗСВ поради наложения мораториум за кадруване поради изтеклия мандат на ВСС.
Колегията отложи за следващо заседине решението за увеличаване на щатната численост на свръхнатоварения Районен съд – Свиленград с една длъжност „съдия“. Даниела Марчева и Галина Захарова изказаха несъгласие това да стане чрез съкращаване на щатна бройка от Апелативен съд – Пловдив.