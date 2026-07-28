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Софийска градска прокуратурата надзирава дело за предумишлен пожар и убийство в Банкя

De Fakto 28.07.2026 Законът Напишете коментар 129 Прегледа

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Софийската градска прокуратура (СГП) осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че на 27 юли 2026 г. в къща в Банкя предумишлено е умъртвен В. Я. (бизнесменът Владимир Янков), съобщи  СГП.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието, а действията по разследването се извършват от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на СГП.

От прокуратурата допълват, че към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

По-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съобщиха, че мъж на 56 години с инициали В. Т. Я. е загинал при пожар в къща в Банкя. По данни на ГДПБЗН възникването на пожара е умишлено.

Сигналът за пожара е получен в 04:14 часа на 27 юли в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Пожарът е възникнал в къща на ул. „Москва“ №35 в Банкя.

Когато пожарникари отишли да изгасят огъня, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков, което било силно обгоряло.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия, съобщи БТВ.

Досега името на Янков не е свързвано с публични конфликти, не е имал и сблъсъци с органите на реда.

Районът около дома му продължава да е отцепен. Има засилено полицейско присъствие.

 

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