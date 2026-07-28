В правна комисия депутатите обсъждат за второ четене промените в Изборния кодекс

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Промените в Изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. Депутатите ще обсъждат текст по текст приетите на първо четене законопроекти, които са обединени в общ проект. В него са включени предложенията, внесени поотделно от „Прогресивна България“, ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Основни акценти са връщането на машинното гласуване и запазването на хартиените бюлетини единствено в най-малките секции с население под 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън ЕС.

Текстовете бяха приети на първо четене в пленарната зала по-рано този месец.

Преди близо две седмици мнозинството в парламента одобри и отпадането на ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз.

Между двете четения от ДПС предложиха да се въведат скенери за хартиени бюлетини. Такова предложение имаше през януари тази година, но в крайна сметка тогавашното мнозинство на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС не прие окончателно текстовете.

От „Прогресивна България“ са се отказали да включват МВР в процедурата, с която се удостоверява дали машините за гласуване съответстват на законовите изисквания, пише в предложенията им между първо и второ четене на промените. Те са се отказали и да променят текста за отчитането на машинното гласуване.

Управляващите настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания.

Очаква се до края на седмицата Изборният кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот.

„Всъщност ние в момента не правим на Изборния кодекс, а правим един преглед на основните текстове по които имаше проблеми, констатирани 2024 г. с решение на КС и тази година с изборите. След президентските избори отваряме наново ИК и вече по същество разглеждаме всички изборни хипотези, които са предмети на предложения. В момента не разполагаме с такова време„, заяви преид първото четене поф. Янка Тянкова, председател на правна комисия.

В дневия ред на правна комисия е записано и разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, внесен от Божидар Божанов и група народни представители и законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, внесен от Министерски съвет.