И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка по движението на досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“-Бургас

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Във връзка с публично изнесената информация, съдържаща данни за забава при движението на изпратеното по компетентност от Софийска градска прокуратура на Окръжна прокуратура-Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“ – гр. Бургас, временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди извършването на проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура, съобщиха оттам.

По -рано днес премиерът Румен Радев изрази недоумение от връщането на делото от Софийска градска прокуратура в Бургас при данни за намесата на лица с парламентарен имунитет по него. След връщането последвали три отвода на прокурори от местната прокуратура, което довело до съмнения в ефективността на разследването и до разколебаване на свидетелите, дали показания злоупотреби в огромни размери.

От ПРБ съобщават, че при установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител.

И.ф. главен прокурор вече недвусмислено показа, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика – се сочи в прессъобщението.

Настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки.

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения, пишат от от ПРБ.