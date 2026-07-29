Последни новини
Home / Законът / И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка по движението на досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“-Бургас

И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка по движението на досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“-Бургас

De Fakto 29.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 223 Прегледа

Defakto.bg

 

Във връзка с публично изнесената информация, съдържаща данни за забава при движението на изпратеното по компетентност от Софийска градска прокуратура на Окръжна прокуратура-Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“ – гр. Бургас, временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди извършването на проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура, съобщиха оттам.

По -рано днес премиерът Румен Радев изрази недоумение от връщането  на делото от Софийска градска прокуратура в Бургас при данни за намесата на лица с парламентарен имунитет по него.  След връщането последвали три отвода  на прокурори от местната прокуратура, което довело до съмнения в ефективността  на разследването и до разколебаване на свидетелите,  дали показания  злоупотреби в огромни размери.

От ПРБ съобщават, че при установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител.

И.ф. главен прокурор вече недвусмислено показа, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика – се сочи в прессъобщението.

Настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки.

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения, пишат от от ПРБ.

 

About De Fakto

Проверете също

Премиерът: Кой е работодател на тези прокурори – държавата или организираната престъпност?

 Показанията на арестуваните служители на ВиК-Бургас за изтичането на стотици милиони към партийни каси са възможност да започне …

Президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на Закона за Държавния бюджет, изпраща го за обнародване в „ДВ“

Обнародвам Закона за държавен бюджет за 2026 г., гласуван от Народното събрание – това обяви …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване