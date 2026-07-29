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Парламентарните формации в НС искат президентските избори да се проведат на 25 октомври

De Fakto 29.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 116 Прегледа

Defakto.bg

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври,  а балотажът – на 1 ноември, предлагат депутати от различни парламентарни групи.

Проектът на решение е внесен днес в деловодството на Народното събрание от Петър Витанов („Прогресивна България“), Цончо Ганев („Възраждане“), Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и Надежда Йорданова („Демократична България“), съобщи БТА.

Според Конституцията Народното събрание насрочва избори за президент на републиката.

Изборите за президент се произвеждат не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава Илияна Йотова, която всъщност довършва този на Радев, изтича на 22 януари 2027 г.

Ако тя бъде преизбрана ще има нов  пълен мандат.  “ В момента г-жа Йотова довършва чужд мандат.  Тя има право на пълен мандат като президент, така че ако бъде избрана за държавен глава, ще започне своя първи мандат като президент на държавата“ – това заяви председателя на КС Павлина Панова пред Нова Тв.

Това тълкувание означава, че след евентуален пълен първи мандат, Йотова би имала конституционно право да се кандидатира и за втори.

Самата Йотова вече обяви кандидатурата си. Тя получи подкрепата на управляващата „Прогресивна България“, както и на  БСП.

БЗНС номинира бившия си лидер Николай Ненчев, който беше министър на отбраната в кабинета „Борисов 2“.

В публичното пространство активно се обсъждат потенциалните кандидатури на бившия служебен премиер и ексдепутат от ПП Андрей Гюров и декана на Юридическия факултет на СУ и бивш вицепремиер в кабинета „Станишев“ Даниел Вълчев.  Досега нито един от двамата не е потвърдил участие в изборите.

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