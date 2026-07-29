Премиерът: Кой е работодател на тези прокурори – държавата или организираната престъпност?

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Показанията на арестуваните служители на ВиК-Бургас за изтичането на стотици милиони към партийни каси са възможност да започне разплитането на голямата политическа корупция в страната – това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на МС

„Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежа, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура напоследък прави точно обратното – колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.“ , заяви премиерът Румен Радев.

Случаят

Бившият шеф на ВиК-Бургас бе арестуван в началото на месец юли. На 6 юли Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол Илчо Боев по обвинение в умишлена безстопанственост – те в съучастие помежду си в качеството им на длъжностни лица – изпълнителен директор и служител по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ при „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД-Бургас (ВиК- Бургас), са предприели умишлени действия, довели до ощетяване на дружеството със сумата от 303 281 евро.

Разследването е започнало след сигнал от служител на ВиК-Бургас, който твърди, че е е бил принуждаван да подписва документи с невярно съдържание. Малко преди акцията в Бургас бе задържан началникът на ВиК-дружеството в Несебър по сигнал за поискан подкуп.

Сумата на обществена поръчка, част от която е обвинението, тогава бе посочена от прокуратурата, че е за близо 1 милион евро.

Седмица по-късно Aпeлaтивeн cъд Бypгac освободи от ареста Цвeтaн Mиpчeв срещу 2000 лв парична галаниця, а нa oтгoвopниĸa пo инвecтициитe Бoeв – дoмaшeн apecт c пpocлeдявaщo ycтpoйcтвo.

Натиск

В същото време служителите на ВиК-Бургас са подложени на натиск от същите национално известни публични фигури и виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания.

„В хода на разпитите се получиха интересни признания – за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и към национално известни фигури.“, каза Радев.

Според премиера по случая има данни за намесата на лица с парламентарен имунитет, което е наложило първоначално разследването да бъде насочено към Софийската градска прокуратура. Той изрази недоумение от връщането на делото в Бургас и от отводите на прокурори по казуса. Според него това поставя под съмнение ефективността на разследването.

„Тук започват проблемите. След протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде пратен обратно на Бургас. Само че така го пращат, че делото пътува една седмица от София до Бургас„, обясни Радев. Той не спомена име на депутат, според проучавания на медиите, ставало дума за бивш министър.

Когато все пак материалите стигат до Бургас, започват отводи на прокурори – цели три. Това е класически трик за размотаване. Магистрат решава, че не иска проблемно дело и си прави отвод с обяснението, че се познава с някой от обвиняемите, посочи премиерът.

Кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност? Такова бламиране могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. Аз не искам да вярвам, че това е лицето на прокуратурата„, заяви той. Затова в момента делото виси и е почти смачкано.

„Не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура от най-високото до най-ниското ниво и това се случва в навечерието на избора на нов ВСС“, отбеляза Радев. Министър-председателят подчерта, че този избор трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото и затова компромис с професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има.

Уверения

След изявлението на премиера да медиите бяха разпратени съобщения от прокуратурата “ заради големия обществене интерс“.

От Софийска градска прокуратура не отричат, че делото им е било пратено, но техният анализ на доказателствата показал, че няма лице с имунитет и затова материалите били пратени обратно в Бургас. (По делото Коцев още не е открит високопоставеният депутат заради, който то бе иззето от варенската прокуратура, та трябваше ВКС да се намеси, за да се върне производството във Варна).

От ОП Бургас съобщиха, че досъдебното производство е започнало по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК, с първо действие по разследването – за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Разследването по делото се извършва от ГДБОП.

Досъдебното производство е постъпило на 23.07.2026 г. по компетентност в Окръжна прокуратура-Бургас, въз основа на постановление на прокурор от Софийска градска прокуратура.

В него е посочено, че в материалите по делото съществуват доказателства за евентуални престъпни деяния, извършени във вреда на „ВиК Бургас“ ЕАД и осъществени на територията на област Бургас, поради което компетентността за ръководене на разследването следва да бъде на Окръжна прокуратура-Бургас.

След получаване на материалите по делото в Окръжна прокуратура- Бургас, прокурори са упражнили правото си на самоотвод, регламентирано в чл. 47, вр. с чл. 29, ал. 2 от НПК. Въпросните самоотводи са уважени от горестоящата Апелативна прокуратура-Бургас като основателни.

В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица.

Окръжна прокуратура-Бургас уверяваа, че прокурорите при нея ще продължат да упражняват правомощията си безпристрастно, обективно и в съответствие със закона.

Радев е категоричен, че изборът на нов състав на ВСС трябва да служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Добави, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.