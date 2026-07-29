Президентът Илияна Йотова няма да наложи вето на Закона за Държавния бюджет, изпраща го за обнародване в „ДВ“

Обнародвам Закона за държавен бюджет за 2026 г., гласуван от Народното събрание – това обяви президентът Илияна Йотова пред медиите. Тя ще обнародва указ за Закона за Държавния бюджет за 2026 г. и няма да наложи вето. Законопроектът за държавния бюджет беше одобрен от Народното събрание миналия петък.

Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава.

Йотова мотива решението си да обнародва бюджета:

Въпреки забележките на някои по параметрите на бюджета президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която във финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1-ви август 2026 г. Многократно повече от негативните становища, впрочем, са призивите към президентската институция час по-скоро този частичен бюджет за 5 месеца да влезе в сила, защото нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно, планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование.

Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, казва Йотова:

„Там трябва да се извършват дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. Там трябва да се извърши отдавна нещо, което трябваше да стане – това е е синхронизирането на собственото ни национално законодателство, и най-вече гарантиране на финансовата и социална сигурност на българските граждани и предпоставки за икономическо развитие на страната“.

Държавният глава посочи, че някои от най-оспорваните предложения, които наистина търпяха критика, са оставени за бюджет 2027 г.

„Надявам се те да претърпят още по-сериозен, още по-прецизен анализ, да бъдат подложени на обществени разисквания с ясна оценка за риска от тяхното приемане„.

Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти конституционалисти в страната, не предполагат и не намират основания за противоконституционност, каза още Йотова.

Съзнателно не влизам в политическа риторика и в политически оценки, защото освен всичко друго, в Конституцията изработването на бюджета и неговото прилагане е изцяло от компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет. Зная, че това е най-политическият закон в страната, в който ясно се открояват политиките на управлението, на мнозинството и на опозицията. Колкото повече спорове, толкова по-добре, стига да са конструктивни. За мен бюджетът не е начин на употреба за политиканстване, избори, личностно противоборство, печелене на дивиденти или самоцелно вето, обобщи президентът. а

Във вторник от „Продължаваме промяната“ (ПП) внесоха при президента подписка с призив да бъде наложено вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. От партията заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако законът не бъде върнат за ново обсъждане. Депутатът Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че те също ще внесат конституционната жалба срещу държавния бюджет след обнародването му в „Държавен вестник“.