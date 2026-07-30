„Алфа Рисърч“: „Прогресива България“ запазва електорално одобрение, Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг

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Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока степен на поляризация. Това показва национално представително проучване на „Алфа Рисърч“, проведено между 17 и 23 юли сред 1000 пълнолетни граждани.

Данните бяха представени пред БТВ от социолога Боряна Димитрова.



Според изследването на „Алфа Рисърч“, няма съществени промени в електоралните нагласи три месеца след парламентарните избори – за „Прогресивна България“ биха гласували 41,6% при 44,6 получени на вота на 19 април, за ГЕРБ-СДС – 13,1% (спрямо 13,39%), за ПП – 6,6 и за ДБ – 6,1% (спрямо общо 12,62%), за ДПС – 5,2% (спрямо 7,1%), за „Възраждане“ – 4% (спрямо 4,26%).

42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% – отрицателна.

Изследването отчита подобрение в общественото отношение към Народното събрание. Доверието към институцията достига около 20% – най-високото ниво от 2011 г. насам, но отрицателните оценки се запазват.

Шест месеца след като прие поста от Радев, президентът Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение, 29% неодобрение и 21% неутрални оценки.



Според данните тя печели доверието на широки социални слоеве, чието ядро са симпатизантите на „Прогресивна България“ и БСП. Заявената подкрепа дава силен старт на кандидатурата ѝ за президент, обявена след края на проучването, отбелязват от „Алфа Рисърч“.

„В тази си роля г-жа Йотова влиза вече в нова електорална динамика, която ще зависи силно от бъдещите опоненти в надпреварата и политическите конфигурации зад тях„, посочват социолозите. Според Боряна Димитрова настоящият рейтинг на президента Илияна Йотова отразява обществената оценка за работата ѝ като държавен глава, а не като кандидат в предстоящите президентски избори.

Лидерите

Проучването показва, че като председател на „Прогресивна България“ Румен Радев е с най-високо обществено доверие и сред партийните лидери с 47,8%.



Следват Бойко Борисов (16.3% доверие срещу 64.2% недоверие), Асен Василев (14.1% доверие срещу 68.2% недоверие), Костадин Костадинов (14% доверие срещу 67.2% недоверие), Ивайло Мирчев (13.8% доверие и 57.4% недоверие), Божидар Божанов (11.2% доверие и 54.3% недоверие), Радан Кънев (10.3% доверие и 52.9% недоверие).

На последно място традиционно е Делян Пеевски, като с 3,6% доверие срещу 85,2% недоверие според социолозите личността му поляризира силно и симпатизантите на ДПС, което според тях е знак за вътрешни процеси в партията

В същото време министър-председателят се ползва с по-високо лично доверие – 48% срещу 31% недоверие.

По думите на Димитрова именно високият личен рейтинг на премиера към момента компенсира част от критиките към работата на кабинета.

„След първите 100 дни хората все повече ще оценяват управлението по конкретните резултати“, казва тя. Изследването показва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност.

„Ахилесовата пета на правителството са конкретните политики за решаване на ежедневните проблеми на хората“, коментира Димитрова.

Според нея президентът и правителството вече се възприемат като част от едно политическо управление, което означава, че евентуално нарастване на критиките към кабинета може да се отрази и върху доверието към държавния глава.