Единодушно комисията по правни въпроси прие правила за избор на членове в новия ВСС от квотата на парламента

Комисията по правни въпроси прие единодушно със 17 гласа „за“ процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Те уреждат реда за отправяне на предложения за кандидатури, предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и тяхното изслушване и избор.

Към правилата е приложена и подробна хронограма (времеви график) за всички етапи на процедурата. Те бяха одобрени единодушно

Предстои гласуването на правилата в пленарна зала, което се очаква да е в петък.

В началото на обсъждането председателят на правната комисия от „Прогресивна България“ (ПБ) Янка Тянкова заяви, че процедурата по избор на членове на ВСС е значително усложнена, но в най-голяма степен осигурява възможност за широк кръг от номинации за членове на новия състав на Висшия съдебен съвет, които да бъдат направени от широк кръг от лица, а не само от депутати. Предложения ще бъдат правени и от неправителствени организации и юридическата общност, те ще бъдат публично оповестявани, а кандидатите ще бъдат припознаван от народните представители.

Тянкова добави, че подробно е разписано как да се удостоверят нравствените и професионалните качества на кандидатите, въвеждат се по-големи изисквания към концепциите и други. Очакванията са във възможно най-кратки срокове, но и обективно и безпристрастно да се изберат достойни членове на ВСС, които да променят очакванията за този колективен орган, каза още тя. Колегата ѝ от ПБ Елена Нонева допълни, че сроковете, които са определени, са достатъчни, за да се проведе цялата процедура и да има достатъчно прозрачност.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ заяви, че подробната процедура дава възможност при добра воля народните представители да номинират, обсъдят и изберат качествени специалисти във ВСС.

Тя посочи, че процедурните правила от квотата на Народното събрание действително отразяват дебата, който бе воден по време на приемането на промените в Закона за съдебната власт. Предвижда се кандидатите да бъдат проучени обстойно, като ще се проверяват техните нравствени и професионални качества.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че няма конкретни забележки и определи правилата като „един доста приличен и подробен документ“. Той благодари за разбирането, проявено от министър Николай Найденов, че е припознал текст, който отпадна и не бе приет с промените в ЗСВ. Той отбеляза съвпадането на срока за номинации с лятната ваканция и посочи, че кандидатите трябва да съберат голям обем от документация, която да представят. Величков отбеляза, че през декември може да има избор – можеше и по-рано, но важното е, че един ден ще се случи“.

Според Стою Стоев от „Продължаваме Промяната“ с тези правила в по-голяма степен може да се каже, че това ще бъде обществена квота в съвета. Той отбеляза, че се надява скоро да се открие и процедура за избор на Инспекторат на ВСС, който кара пореден мандат, подобно на ВСС.

Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС също изрази подкрепа към правилата за избор, като отбеляза, че те до голяма степен са същите като писаните от неговата политическа сила.

Според правилата в 21-дневен срок от приемането на правилата за процедурата трябва да бъдат направени номинационните предложения за кандидати за членове на ВСС. След това има срокове за подаване на съответните документи, изслушване и избор. Посочено е, че в 7-дневен срок след изслушването, кандидатът ще може да оттегли кандидатурата си.

Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет се разделят главно на две процедури: избор от самите магистрати (съдии, прокурори и следователи) и избор от Народното събрание (парламентарната квотаи избор от Народното събрание (парламентарната квота).

Процедурата за избор от парламентарната квота ще върви паралелно с тази на професионалната.

Магистратите ще изберат своята квота до 21 ноември . Общото събрание на съдиите е на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще е на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Следователите ще изслушат претендентите за тяхната квота на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.

Πpeдлoжeния зa избopни членове на нoвия Висш съдебен съвет oт пpoфecиoнaлнaтa ĸвoтa може да прави всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора, тоест – прокурорски номинации могат да се правят до 23 август, съдийски – до 6 септември, а следователски – до 20 септември.

Зa избop нa члeнoвe нa BCC от НС ce изиcĸвa мнoзинcтвo oт 160 глaca, ĸoeтo oзнaчaвa, чe трябва да бъде постигнато cъглacиe на управляващите и oпoзициятa зa избopa нa ĸaндидaтитe.

Πpaвилaтa пpeдвиждaт, чe aĸo пpи глacyвaнeтo нe бъдaт избpaни вcичĸи члeнoвe нa BCC, в двyceдмичeн cpoĸ Hapoднoтo cъбpaниe зaпoчвa нoвa пpoцeдypa зa избop зa нeизбpaнитe члeнoвe, cпopeд пocлeднитe пpoмeни в Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт.

Първи кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите

е подал документите си. Това е съдията Васил Пеловски от Административен съд – Варна , съобщи „Лекс“.