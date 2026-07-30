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Единодушно комисията по правни въпроси прие правила за избор на членове в новия ВСС от квотата на парламента

De Fakto 30.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 281 Прегледа

Defakto.bg
Проф. Янка Тянкова, председател на правната комисия от „Прогресивна България“ (ПБ).

Комисията по  правни въпроси прие единодушно със 17 гласа „за“  процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  от квотата на Народното събрание.  Те уреждат реда за отправяне на предложения за кандидатури, предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, проверка на професионалните и нравствените качества на кандидатите, както и тяхното изслушване и избор.

Към правилата е приложена и подробна хронограма (времеви график) за всички етапи на процедурата. Те бяха одобрени единодушно 

Предстои гласуването на правилата в пленарна зала, което се очаква да е в петък.

В началото на обсъждането  председателят на правната комисия от „Прогресивна България“ (ПБ) Янка Тянкова заяви, че  процедурата по избор на членове на ВСС е значително усложнена, но в най-голяма степен осигурява възможност за широк кръг от номинации за членове на новия състав на Висшия съдебен съвет, които да бъдат направени от широк кръг от лица, а не само от депутати. Предложения ще бъдат правени и от неправителствени организации и юридическата общност, те ще бъдат публично оповестявани, а  кандидатите ще  бъдат припознаван от  народните представители.

Тянкова  добави, че подробно е разписано как да се удостоверят нравствените и професионалните качества на кандидатите, въвеждат се по-големи изисквания към концепциите и други.  Очакванията са във възможно най-кратки срокове, но и обективно и безпристрастно да се изберат достойни членове на ВСС, които да променят очакванията за този колективен орган, каза още тя.  Колегата ѝ от ПБ Елена Нонева допълни, че сроковете, които са определени, са достатъчни, за да се проведе цялата процедура и да има достатъчно прозрачност.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ заяви, че подробната процедура дава възможност при добра воля народните представители да номинират, обсъдят и изберат качествени специалисти във ВСС.

Тя посочи, че  процедурните правила от квотата на Народното събрание действително отразяват дебата, който бе воден по време на приемането на промените в Закона за съдебната власт. Предвижда се кандидатите да бъдат проучени обстойно, като ще се проверяват техните нравствени и професионални качества.
Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че няма конкретни забележки и определи правилата като „един доста приличен и подробен документ“.
Той благодари за разбирането, проявено от министър Николай Найденов, че е припознал текст, който отпадна и не бе приет с промените в ЗСВ. Той отбеляза съвпадането на срока за номинации с лятната ваканция и посочи, че кандидатите трябва да съберат голям обем от документация, която да представят. Величков отбеляза, че през декември може да има избор – можеше и по-рано, но важното е, че един ден ще се случи“.

Според Стою Стоев от „Продължаваме Промяната“ с тези правила в по-голяма степен може да се каже, че това ще бъде обществена квота в съвета. Той отбеляза, че се надява скоро да се открие и процедура за избор на Инспекторат на ВСС, който кара пореден мандат, подобно на ВСС.

Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС също изрази подкрепа към правилата за избор, като отбеляза, че те до голяма степен са същите като писаните от неговата политическа сила.

Според правилата в 21-дневен срок от приемането на правилата за процедурата трябва да бъдат направени номинационните предложения за кандидати за членове на ВСС. След това има срокове за подаване на съответните документи, изслушване и избор.  Посочено е, че в  7-дневен срок след изслушването, кандидатът ще може да оттегли кандидатурата си.

Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет се разделят главно на две процедури: избор от самите магистрати (съдии, прокурори и следователи) и избор от Народното събрание (парламентарната квотаи избор от Народното събрание (парламентарната квота).

Процедурата за избор от парламентарната квота ще върви паралелно с тази на професионалната.

Магистратите ще изберат своята квота до 21 ноември . Общото събрание на съдиите е на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще е на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Следователите ще изслушат претендентите за тяхната квота на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.

Πpeдлoжeния зa избopни  членове на нoвия Висш съдебен съвет oт пpoфecиoнaлнaтa ĸвoтa може да прави всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди произвеждането на избора, тоест – прокурорски номинации могат да се правят до 23 август, съдийски  – до 6 септември, а следователски – до 20 септември.

Зa избop нa члeнoвe нa BCC от НС ce изиcĸвa  мнoзинcтвo oт 160 глaca, ĸoeтo oзнaчaвa, чe трябва да бъде постигнато  cъглacиe на управляващите и oпoзициятa зa избopa нa ĸaндидaтитe.

Πpaвилaтa пpeдвиждaт, чe aĸo пpи глacyвaнeтo нe бъдaт избpaни вcичĸи члeнoвe нa BCC, в двyceдмичeн cpoĸ Hapoднoтo cъбpaниe зaпoчвa нoвa пpoцeдypa зa избop зa нeизбpaнитe члeнoвe, cпopeд пocлeднитe пpoмeни в Зaĸoнa зa cъдeбнaтa влacт.

Първи  кандидат за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите

е подал документите си.  Това е съдията Васил Пеловски от  Административен съд – Варна , съобщи „Лекс“.

Той е съдия от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на Висшия съдебен съвет, след  оставката от този пост на сегашния  министър на правосъдието Николай Найденов.

Пеловски е бил и главен експерт в администрацията на съвета. Преди това е бил шеф на правната дирекция в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в областната администрация на Добрич.

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