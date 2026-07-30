Заблуда е, че трудовият и осигурителният стаж винаги съвпадат.

Промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA, като обясни социалните мерки в държавния бюджет. Тя увери, че кабинетът няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците.

По думите ѝ основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи.

„Това, което се опитахме с настоящия бюджет да направим, както и това, което предстои при подготовката на следващия, е да гарантираме, че доходите на най-уязвимите групи ще бъдат запазени и увеличени, за да могат хората да посрещнат тези предизвикателства“, подчерта министърът.

Ефремова коментира и въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повишава данъците. Според нея първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета.

„Има много мерки, които могат да бъдат предприети, за да повишим приходната част на бюджета и да осигурим повече средства за инвестиции и за разходите, от които обществото се нуждае“, заяви тя.

Сред тези мерки министъ Ефремова посочи промените при трудовите договори на непълно работно време. Според нея целта не е да бъдат ощетени работещите, а да се премахне заблудата, че трудовият и осигурителният стаж винаги съвпадат.

„Искаме да направим ясно разграничение между трудовия и осигурителния стаж, така че всеки човек да знае, че когато работи на четири часа, това няма автоматично да му носи същите осигурителни права, както при пълен работен ден“, каза Ефремова.

Социалният министър отхвърли критиките, че промените ще ощетят стотици хиляди работещи, които могат да загубят част от платения си отпуск или допълнителните възнаграждения за прослужено време.

„Това не е директен удар. Това е директна защита на хората, които трябва да познават правата си и да знаят какви последици има един договор на непълно работно време върху бъдещите им осигурителни права“, заяви тя.

По думите ѝ е напълно логично човек, който работи осем часа дневно, да има различни трудови права от служител, който работи четири часа.

„Ако вие работите осем часа на ден, би трябвало вашата отпуска да бъде по-голяма от тази на човек, който работи четири часа. Това възстановява справедливостта и равнопоставеността при изчисляването на положения труд“,заяви министърът.

Ефремова обясни, че една от основните цели на промените е да бъдат ограничени фиктивните договори на четири часа, зад които реално се крие работа на пълен работен ден.

„Очакваме тази мярка да доведе до изсветляване на заетостта. Хората ще осъзнаят, че трудовите им договори не са правилно оформени и ще могат да поискат от работодателя си да бъдат отразени реалните часове, които работят“, каза тя.

По думите ѝ практиката работодатели да назначават служители формално на половин работен ден често прикрива реални доходи и ощетява самите работници. „Това не е в интерес на работника. Когато излезе в болничен или му се наложи да ползва осигурителните си права, той получава значително по-ниски обезщетения именно защото е осигуряван на по-нисък доход“, предупреди министърът.

„Не можем да твърдим, че това е форма на заетост само за уязвими групи – сред работещите на непълно работно време има майки, студенти и хора с увреждания. Много често това са хора, които работят по два трудови договора по четири часа, а има и случаи, в които реално работят повече от записаното в договора“, отбеляза Ефремова.

Министърът аргументира и друг проблем:

„Много хора смятат, че след като четиричасовият работен ден им се зачита за един ден трудов стаж, това автоматично ще бъде признато и като осигурителен стаж при пенсиониране. Това не е така и именно тази заблуда трябва да бъде преодоляна“, каза тя.

Ефремова коментира и критиките, че новите текстове в бюджета позволяват инвалидни пенсии да бъдат спирани само по подаден сигнал. Тя отхвърли подобни твърдения.

„Не, категорично тази интерпретация не е вярна, независимо колко пъти вече беше повторена, включително и в пленарната зала. Става въпрос за проблем от практиката, който се опитваме да уредим по по-добър начин“, заяви министърът.