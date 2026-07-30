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Приеха законопроект срещу злоупотребите със SLAPP делата, спира сплашването със запори от силната икономически страна

De Fakto 30.07.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 215 Прегледа

Defakto.bg
Министър Николай Найденов, снимка МП

Министерският съвет прие промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с който се въвеждат изискванията на европейската директива, свързана със стратегическите дела срещу публичното участие, известни като SLAPP дела, съобщи министър Найденов.

Законопроектът е резултат от последователна работа на Министерството на правосъдието и се радвам, че днес отчитаме този резултат. Злоупотребата с подобен тип дела става все по-разпространена и се превръща във форма на намеса и възпиране на обществения дебат. Те често се използват срещу журналисти, защитници на правата на човека и други лица, ангажирани с теми от значим обществен интерес“, заяви министърът.

Специалните правила на закона защитават активното участие на гражданите в обществения дебат, така че да не бъдат сплашвани чрез завеждане на явно неоснователни искове в съда, подчерта Найденов.

Предвидените механизми гарантират свободата на изразяване по обществено значими въпроси и постигат баланс между защитата на действително накърнени права и злоупотребата със съдебния процес.

  • За тази цел се създава нова глава в ГПК, озаглавена „Защита срещу искове, свързани с публичното участие на ответника“.

  • Предвижда се възможност съдът да прекратява производството на ранен етап и в кратки срокове, когато установи, че искът е явно неоснователен и е предявен именно поради публичното участие на ответника. Например заради изразено мнение, журналистическо разследване или публично становище по въпрос от обществен интерес.
  • Въвежда се възможност професионални и синдикални организации, в които ответникът членува, да оказват подкрепа, като представят доказателства в негова полза, независимо че не са страна по делото.
  • Една от най-важните промени е свързана с обезпечението на иска. Вече няма да се запорират сметки заради това, че по-силната икономически страна е подала иск. Обезпечение ще се допуска при наличието на изключително сериозни доказателства.  В практиката именно обезпечителните мерки затрудняват дейността на ответника, оказват влияние върху неговото икономическо състояние и могат да доведат до неформален натиск върху упражняването на правото му на свободно изразяване.
  • В окончателното си решение, ако отхвърля иска, съдът изрично ще се произнася, че делото е било заведено заради обществено участие на ответника.

С този законопроект въвеждаме изискванията на европейската директива, която вече следваше да бъде транспонирана в българското законодателство. Нещо повече – разширяваме нейния обхват, тъй като предвиждаме защитата да се прилага не само за делата с трансграничен елемент, но и за националните производства“, заяви още Николай Найденов.

Очакваме значително да намалеят делата от този вид, което ще разтовари и съдебната система. Надявам се законопроектът да получи необходимата подкрепа и в Народното събрание“, каза още министърът на правосъдието.

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