Министрите Найденов и Шишков на крака при и.ф.гл. прокурор Ваня Стефанова за „погребани“ дела и обществени интереси

Демерджиев с позиция за „Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост“.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща в Съдебната палата с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и министъра на правосъдието Николай Найденов, съобщиха от прокуратурата.

Съобщение изпрати и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от което разбираме, че Шишков се е обърнал към прокурор Стефанова с думите:

„Надявам се, че ние, като институции, и Прокуратурата сме от една и съща страна – тази, която опазва и защитава обществения интерес.“

В съобщението се посочва още, че целта на срещата е била адресираните през март 2023 г. сигнали до тогавашния главен прокурор Иван Гешев, подадени тогава от арх. Шишков като служебен регионален министър.

Те са били свързани с раздадените аванси на фирми за изграждане на АМ „Хемус“, включително незаконното строителство на 4-ти лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, участъците 2 и 3 от АМ „Тракия“, както и още няколко обекта.

Министър Шишков уверил и. ф. главен прокурор, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с подопечните му звена, са на разположение и ще окажат пълно съдействие на разследващите органи.

От прокуратурата не уточниха нито едно от обсъжданите дела, но поясниха, че и.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова е поела ангажимент институцията да осигури своевременното и законосъобразно приключване на преписките и досъдебните производства, образувани по сигнали за нарушения при изграждането и ремонта на инфраструктурни обекти, при стриктно спазване на принципите на законност, обективност и независимост.

Ваня Стефанова е заявила, че прокуратурата ще упражни в пълен обем предоставените ѝ от закона правомощия за реализиране на наказателната отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че с техни действия или бездействия са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура, нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности или незаконосъобразно разходване и усвояване на публичен финансов ресурс.

Часове след срещата на Найденов и Шишков, Иван Демерджиев излезе с официална позиция, озаглавена „Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост“. „В края на месец юни Министерството на вътрешните работи започна мащабни действия заради информация за незаконни практики във ВиК сектора в Област Бургас. Придобихме данни, които сочат за нанесени щети за милиони евро на държавата. Достигнахме до имената на лица, преки участници в политическия живот на страната. Връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на черни партийни каси. И тук се сблъскахме със стена от бездействие от представителите на българската прокуратура – хората, призвани да помагат на МВР и да довеждат докрай битката за справедливост“, пише Иван Демерджиев. Той разказва как на 5 юли Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ образувала досъдебно производство след разпити на свидетели. „На 15 юли е задържан общински съветник, който е и председател на местна структура на партия. Причината – има данни, че той не просто покровителства, но ръководи схема, с която ВиК Бургас е ощетено с милиони евро. Как – чрез манипулация на водомери, които позволяват на обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от сумата е предавана на ръка. Свидетели сами посочват общинския съветник като човека, получавал средствата“, твърди МВР шефът.. По закон МВР има възможност да задържи заподозрения за 24 часа, за да може през това време безпрепятствено да продължи да събира доказателства. След това българската прокуратура удължава това задържане до 72 часа, за да се довърши работата по досъдебното производство. „Този процес е ясен и отработен в годините. При този случай обаче прокуратурата отказва да го приложи. Вместо да повдигне обвинения, Софийска градска прокуратура изпраща делото на Окръжна прокуратура Бургас. Досъдебното производство пътува седем дни между София и Бургас. Сякаш няма куриери. Действията обаче не започват дори тогава – следват отводи на прокурори – четири на брой“, продължава Демерджиев. Наблюдаващ прокурор бил определен днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. „Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му“, смята Демерджиев, който добавя: „След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят“. Наблюдаващ прокурор бил определен днес, на 30 юли, три седмици след първоначалните действия на МВР. „Това се случи едва след намесата на министър-председателя на Република България и вероятно единствено заради публичния отзвук от думите му“, смята Демерджиев, който добавя: „След толкова дълъг период допускам, че част от свидетелските показания може да са компрометирани, тъй като заподозрените са на свобода и имат възможност да влияят“. Накрая вътрешният министър призовава всеки един съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона. Вчера премиерът Радев обвини прокуратурата, че с действията си „смачква“ случая. Малко след това временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебно производство.

ПП. Министерските гастроли в ПРБ и обясненията по проточени дела и засегнати обществени интереси и потънали милиони на данъкоплатците, не са описани в НПК. Прокуратурата обаче да не залага на това – усещането е, че обрачът срещу недосегаемите й сановници, обсебили ръководин постове (и не само), „бухалките и чадърите“ – започва любезно да се затяга.