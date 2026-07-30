Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс.

Сред основните акценти в него са изцяло машинен вот, хартиените бюлетини остават единствено в секции с под 300 избиратели.

Няма да има изборен район „Чужбина“, многомандатните райони стават 31, вместо досегашните 32.

Единодушно бе решено машините за гласуване да се оборудват с функционалности, които осигуряват на избирателите със зрителни увреждания възможност да упражнят правото си на глас.

Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. Това стана с приети на второ четене текстове от законопроекта с промени в Изборния кодекс (ИК).

„За“ бяха 151 народни представители от „Прогресивна България“, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“). Против предложението гласуваха 36 депутати от ГЕРБ-СДС и „Възраждане“. Въздържа се един народен представител от „Демократична България“.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако увреждането е възникнало или констатирано след срока. В този случай те представят документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, който удостоверява вида на трайното увреждане и невъзможността на лицето да упражни избирателно право в изборно помещение.

Централната избирателна комисия трябва да създаде обучително звено, което организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии; разработва програми и материали за разясняване на избирателите реда и начина на гласуване и др., прие парламентът.

Заседанията на общинските избирателни комисии ще се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.

Районните или общинските избирателни комисии ще назначават секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция в страната не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25.

В една подвижна секционна избирателна комисия не може да гласуват повече от 30 избиратели, беше записано още в Изборния кодекс.

Не бе прието предложението на Петър Петров от „Възраждане“ за въвеждане на образователен ценз от минимум завършено основно образование за членовете на секционните комисии.