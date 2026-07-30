Професионалната квота излъчи първите двама, съдия и прокурор, кандидати за участие в новия ВСС

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Прокурор МаринелаТотева и съдия Васил Пеловски са първите номинирани кандидати от професионалната квота за участие от в новия ВСС.

Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на ВСС от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите.

Маринела Тотева е номинирана от двадесет прокурори от Върховна касационна прокуратура и Окръжна прокуратура – София.

В мотивите им е посочено, че нейната кандидатура отговаря на законовите изисквания за изборен член на ВСС, като е акцентирано върху нейния 30-годишен юридически стаж в Прокуратурата на Република България и придобития богат практически опит.

Професионалният ѝ път започва като младши прокурор в Окръжна прокуратура – София, преминава през първоинстанционните нива на прокуратурата и Върховна административна прокуратура, където е завеждащ отдел „Административно – съдебен надзор“ до закриването на структурата пред 2023 г. От тогава и към настоящия момент е прокурор в отдел 01 „Специализиран“ във ВКП. В предложението е обърнато внимание, че като член на КАК при Прокурорската колегия на ВСС, прокурор Тотева е надградила практически познанията си в областта на дисциплинарната дейност и кариерното развитие на магистратите. Посочено е, че тя се отличава с безупречната репутация, почтеност и независимост при изпълнение на служебните задължения, притежава отлични правни познания и способност за задълбочен анализ на съдебната практика и законодателството, умения за стратегическо планиране, вземане на балансирани решения.

Вносителите на предложението изразяват увереност, че Тотева ще допринесе за издигане и утвърждаване авторитета на съдебната система и ще защитава интересите на прокурорите.

Васил Пеловски, за когото съобщихме по-рано, е предложен от двадесет и двама съдии от Административен съд – Варна, Административен съд – Бургас и Районен съд – Варна. Те обръщат внимание на неговите високи морални и етични качества, професионален опит и доказана компетентност.

Пеловски има над 17 години юридически стаж в различни нива на публичната власт, както и като действащ съдия. Последователно заема експертни и ръководни длъжности в Областна администрация – Добрич, Столична община, Министерството на младежка и спорта, администрацията на ВСС, а към момента правораздава в Административен съд – Варна.

Съдия Пеловски активно участва в множество национални и международни професионални инициативи, обучения, форуми и проекти, насочени към повишаване квалификацията на магистратите, обмен на добри практики и усъвършенстване на организацията и ефективността на съдебната система.

Неговият практически опит, умения за работа в среда, изискваща висока степен на координация, взаимно доверие и институционална отговорност са част от комплексната му професионална перспектива, която отличава кандидатурата му и представлява ценен ресурс за дейността на Висшия съдебен съвет. Според съдиите „безспорният му морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция, че ще изпълнява своите правомощия независимо, компетентно, отговорно и в интерес на съдебната власт“.

На брифинг пред медиите вчера министърът на правосъдието Николай Найденов бе запитан какви са гаранциите, че новият ВСС няма да е като стария и той отговори, че гаранците са записани в закона. „В крайна сметка начинът, по който ще се избере новия ВСС ще бъде най-публичният от провежданите избори досега, тъй като такива гаранции се съдържат както в закона, така и в правилата и органите, които извършват избора“, отбеляза той.

По повод информация, че съдия Пеловски още няма 5 години стаж като магистрат и не е получил статут на несменяемост, министърът заяви, че несменяемостта би била задължителна, ако членовете на ВСС са магистрати, а в настоящия момент те не са такива.

“ Ако ме питате дали трябва да има възможност за отзоваване на членове на ВСС при неизпълнение на техните функции – отговорът е да, коментира още министърът.