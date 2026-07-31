Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи, съобщи БНР.

От пресцентъра на министерството обясняват, че Демерджиев е изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира.

Министърът е написал, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски“.

„Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро“, пише още в сигнала на министър Демерджиев

В сигнала си Демерджиев призовава Сметната палата да извърши пълна проверка на достоверността и изчерпателността на подадените декларации. Тя трябва да установи и дали има разлика между декларираните доходи и имущество и действителното имуществено състояние на депутата.

В кулоарите на парламента министърът изясни, че повод за сигнала са данни за плащания на частни полети от различни лица, които според него следва да бъдат проверени дали представляват недекларирани облаги или подаръци.

Демерджиев обясни, че е бил изненадан от позицията на Сметната палата, че е необходимо официално сезиране, след като информацията вече е била публично огласена от парламентарната трибуна. „За мен е странно, че се наложи да внасяме сигнал. Достатъчно ясно изнесох информация от парламентарната трибуна. С изненада установих от едно дискретно съобщение на сайта на Сметната палата, че им е необходимо сезиране. Ако не могат да се сезират от парламентарната трибуна, не знам какво би било основание за това. Но след като поискаха сигнал, внесох цялата информация, за да бъде проверена“, заяви министърът.

Министърът отправи критики към начина, по който според него различните институции реагират по отделни случаи, и призова за еднакъв подход към всички проверки.

„Възниква един много голям въпрос – защо, когато се касае за проверки и разследвания, свързани с представители на точно една парламентарна група, ставаме свидетели на съвсем различен стандарт“, заяви Демерджиев.